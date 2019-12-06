مريض نفسيًا يقتل والده بعدة طعنات أثناء نومه بالمنوفية

أقدم عاطل بقرية شبرا زنجي التابعة لمحافظة المنوفية على قتل والده أثناء نومه بسبب خلافات أسرية وتم تحرير محضر بالواقعة.



تلقي اللواء محمد ناجي مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية إخطارا يفيد بقيام أحمد .ج 26 عاما عاطل بقتل والده بسكين أثناء نومه حيث طعنه عدة طعنات نافذة بسبب خلافات أسرية بينهما.



وبالانتقال والفحص تبين مقتل ج. م 57 عاما علي سرير نومه مصابا بعدة طعنات نافذة بسكين أودت بحياته في الحال.



وبمواجهة نجله تبين أنه مريض نفسيا واعترف بارتكابه الواقعة بسبب خلافات أسرية بالمنزل وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.