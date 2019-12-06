شاب ينتقم من خطيبته السابقة بـ إعلان على فيسبوك.. شاهد

لجأ شاب أمريكي إلى طريقة غريبة من نوعها من أجل الانتقام من خطيبته السابقة، حيث قام بعرض خاتم الخطوبة الذي كان قد قدمه لها، للبيع عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مصحوبًا بتعليق ساخر، أعرب من خلاله الشاب عن مدى استيائه منها، لكن بشكل غير تقليدي على الإطلاق.



وأفاد تقرير نشرته صحيفة "The Sun" البريطانية، بأن الشاب، الذي لم يتم الكشف عن هويته، نشر صورة للخاتم عبر "Facebook Marketplace"، عارضًا إياه للبيع مقابل مبلغ يُقدر بحوالي 2200 دولار، إلا أن ما جذب انتباه الرواد حقًا كان وصف الشاب للخاتم في الإعلان الذي نشره.



وأوضح الشاب في الإعلان أنه اشترى الخاتم في مايو عام 2017، لكنه يبدو جديدًا، حيث لم يتم ارتداؤه سوى لفترة قصيرة، ووصف خطيبته السابقة التي كانت ترتديه، بأنها أشبه بـ"الشيطان".



وعلى الرغم من أن الشاب لم يكشف عن سعر الخاتم الأصلي، إلا أنه أشار إلى أنه اشتراه مقابل "مبلغ لا بأس به"، مضيفًا أنه يتمنى أن يكون قد استثمر ذلك المبلغ في أي شئ آخر. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث حذر الشاب المشترين المحتملين من أن الخاتم ربما يكون "ملعونًا"، وأنه يخلف دمارًا ورائه، بحسب وصفه.



وتابع قائلًا: "تشمل الأحداث المحتملة المرتبطة بهذا الخاتم، على سبيل المثال وليس الحصر، إلحاق أضرار بالمنزل والسيارة والقلب، بالإضافة إلى أسراب من الجراد".



وطالب من يقوم بشراء الخاتم باتخاذ إجراءات لمواجهة الحظ السيئ الذي يحيط به قبل أن يقدمه إلى أي من أحبائه.



وأضاف أنه بخلاف ذلك، فإن الخاتم يبدو أنيقًا، مؤكدًا في الوقت ذاته على أنه يأمل بيعه قريبًا قبل أن يجلب المزيد من الحظ السيئ إلى حياته.



وفي نهاية الإعلان، قال الشاب إنه في حال لم يتمكن من بيعه قبل عيد الميلاد فهو ينوي إلقاءه في النيران.



وسرعان ما لاقى ذلك الإعلان المثير للذهول تفاعلًا من قبل الرواد، وتمت مشاركته بشكل واسع على العديد من الصفحات على "فيس بوك".