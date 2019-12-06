كشف حساب| 4.8 مليار جنيه جمارك سيارات أوروبا.. وهذه تعديلات الضرائب



أعلنت الوزارة عن استكمال برنامج ميكنة منظومة العمل الحكومي الرقمي بدواوين المحافظات، يشمل ميكنة إدارات شئون العاملين، وحسابات المخازن والإيرادات، عبر برنامج إدارة المعلومات المالية الحكومية «Gfmis» لتوفير بيانات لحظية دقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات التابعة لكل وزير أو محافظ أو رئيس جامعة؛ علي مستوي المحافظات المصرية لتحقيق الإنضباط المالي.



ناقشت الوزارة خلال اجتماع لجنة وزراء المالية الخامس عشر «F15» بمدينة شرم الشيخ بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي؛ الإصلاحات الموازنة لضمان الاستدامة المالية للاتحاد وتشمل برامج اتطورات الإصلاح المالي والموازنة ومراجعة تنفيذ القرارات المتعلقة بالتمويل، ووضع مساهمات الدول الأعضاء، وتطوير القواعد الإجرائية لعمل اللجنة، على النحو الذي يُسهم في تحقيق الاستدامة المالية للاتحاد، والتنبؤ بإيراداته، وتقليل الاعتماد المفرط على الشركاء الدوليين وتحقيق الاستقلال المالي الذاتي له.



كشفت الوزارة عن إجراء دراسة حالية لإخضاع التجارة الإلكترونية للمنظومة الضريبية؛ بما يتسق مع المتغيرات الاقتصادية العالمية التى تتجه نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمي ومواكبة أفضل الممارسات العالمية من خلال تبادل الاستشارات الفنية الضريبية، والخبرات مع المنظمات الدولية مثل: منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD».



بالاضافة إلي إعداد مشروع قانون جديد لإنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، وإحالتهما لمجلس النواب واقرارها خلال ديسمبر الجاري والعمل بقانون فض المنازعات الحالي لمدة 6 شهور.



مصلحة الضرائب:



أعلنت مصلحة الضرائب عن الربط الإلكتروني مع مصلحة الجمارك لتيسير وسرعة إتاحة بيانات المتهربين مع المصلحتين لإحكام وحصر المجتمع الضريبي والجمركي وضمان التحصيل الفعال للإيرادات الضريبية والجمركية المستحقة للخزانة العامة للدولة.



ألزمت "الضرائب" الممولين المسجلين بضرورة تقديم الإقرار الضريبي الإلكتروني شهريا وفقا للمواعيد القانونية المحددة من قبل المصلحة، مع فرض غرامة علي غير الملتزمين مبلغ 500 جنيه للمرة الأولي و 5آلاف جنيه للمرة الثالثة.



بلغ إجـمالى قيمة صادرات الدخان6.4 مليون جنيه خلال الشهر الماضي.



أحالت المصلحة نحو 1136 ملف تهرب للنيابة بلغت قيمتها مستحقة 23 مليار جنيه خلال يناير حتي أكتوبر الماضي، رغم التصالح مع 1310 ملفات ضريبية تم التصالح بموجبها بـ 51.51 مليون جنيه.



مصلحة الجمارك :



اعلن منفذ جمارك الإسكندرية عن الإفراج عن 12.84 ألف سيارة ملاكي وأجرة ونقل وقطع غيار قادمة من أوربا بقيمة 4.8 مليار جنيه في 11 شهر من تطبيق زيرو جمارك علي السيارات الأوربية.



وأفرجت الإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة عن 33 حاوية بنظام الترانزيت بوزن 623.7 كيلو طن بما يساوي 623.7 ألف طن من الدخان الخام، بالاضافة لـ 146 شهادة سحب جزئية بوزن 2411.6 ألف كيلو طن بما يعادل 2.412 مليون طن بقيمة 131.44 مليون جنيه في صورة إيرادات محصلة.



أقامت المصلحة مزادا علنيا منتصف الأسبوع الجاري لبيع 52 سيارة ملاكي وجرارا، من ماركات مختلفة، ضمن السيارات المخزنة بساحة مطار القاهرة.



شهدت وزارة المالية علي مستوي القطاعات والمصالح التابعة، علي مدار الأسبوع الجاري عددا من القرارات والتصريحات كان من بينها: