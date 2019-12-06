قائمة الإسماعيلى لمواجهة الإعلاميين.. وجه جديد وعودة صادق

أعلن الجهاز الفنى للإسماعيلى قائمة لاعبيه استعدادا للقاء الإعلاميين غدا السبت لحساب منافسات دور الــ32 من بطولة كأس مصر.



قائمة الفريق شهدت انضمام محمود البدرى الظهير الأيسر لفريق الشباب للمرة الأولى هذا الموسم وعودة محمد صادق مع غياب عدد من الأساسيين وهم باهر المحمدى قائد الفريق ومحمد حمدى زكى وأسامة إبراهيم ومحمود دونجا وإبراهيم أبواليزيد لأسباب مختلفة.



القائمة كاملة جاءت كالتالى:



حراسة المرمى .. محمد فوزى – محمد مجدى.



خط الدفاع .. محمود البدرى – محمد مجدى – محمد هاشم – محمد عمار – أحمد أيمن.



خط الوسط .. محمد مخلوف – عماد حمدى – محمد بيومى – عبد الرحمن مجدى – أحمد مدبولى – محمد صادق – بيكيتى سيلفا – محمد الشامى – همام طارق.



خط الهجوم .. بنسون شيلونجو – حازم مرسى.