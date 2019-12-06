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رياضة

سيدات الأهلي يفتتح مشواره في بطولة إفريقيا للسلة بهزيمة فاب الكاميروني

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 08:21 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
فاز الفريق الأول لكرة السلة سيدات، بالنادي الأهلي على فريق فاب الكاميروني اليوم بنتيجة ٧٨-٤٧، في أولى مباريات المجموعة الثانية للبطولة الأفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من ٦ إلى ١٥ ديسمبر الجاري.

أقيمت المباراة على الصالة المغطاة باستاد القاهرة، وشهدت تألق لاعبات الأهلي وسيطرتهن علي مجريات اللعب بفضل الهجمات المرتدة السريعة والدفاع المحكم تحت السلة فضلا عن الرميات الثلاثية .

ويشارك الأهلي في المجموعة الثانية التي تضم اندية فاروفياريو الموزمبيقي، وفاب الكاميروني ، وأي أس بي الكونغولي.

ويلعب الاهلي غدا السبت مباراته الثانية في البطولة امام فريق ايه اس بي الكونغولي، ثم تحصل جميع الفرق علي راحة يومي الأحد والاثنين المقبلين، بينما يخوض الاهلي مواجهته الثالثة يوم الثلاثاء المقبل امام فريق فيروفيارو الموزمبيقى.

ووفقا لنظام البطولة يلتقي في الدور ربع النهائي أول المجموعة الأولى مع رابع المجموعة الثانية ،وأول المجموعة الثانية مع رابع المجموعة الأولى، وثاني المجموعة الأولى مع ثالث المجموعة الثانية ، وثاني المجموعة الثانية مع ثالث المجموعة الأولى.

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