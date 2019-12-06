توفيق عكاشة يقدم التهنئة للإمارات بمناسبة عيدها القومي.. فيديو

قدم الاعلامى توفيق عكاشة، التهنئة للشعب والحكومة الإماراتية، بمناسبة العيد القومي الـ48 لدولتهم الشقيقة.



وأوضح توفيق عكاشة فى برنامجه "مصر اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن الوالد المؤسس الشيخ زايد، له بصمات وأياد بيضاء فى مساعدة مصر خلال أزماتها.



وأكد توفيق عكاشة، ان الشعب المصرى يعلم من الذى يقف بجانبه فى الأزمات، ووهو شعب عاشق لشعب الامارات العربية المتحدة ودولة الإمارات.



وأشار توفيق عكاشة، إلى أن الشيخ زايد آل نهيان أسس دولة الإمارات المتحدة على قواعد فولاذية صلبة، مضيفا أن أهم ما فيها، القيم والمبادئ والأخلاق، والتطلع إلى التنمية والتقدم فى جميع المجالات.



وقال توفيق عكاشة، إن من أجمل المدن المصرية، هي التى أسسها ودعم بنائها وأنشأها وتقديم البنية الأساسية فيها، الشيخ زايد آل نهيان.