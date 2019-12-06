بخطوات سهلة.. طريقة عمل الخرشوف المخلل

تقدم الشيف اماني رفعت طريقة عمل الخرشوف المخلل بطريقة سهلة وبسيطة، فالمخللات من الأطباق الجانبية التي لا تخلى منها أي مائدة طعام.
مقادير خرشوف المخلل :
نصف كيلو خرشوف
ليمون مخلل مقطع شرائح
2 ملاعق عسل نحل
عصير ليمون
رشة كركم
نصف ملعقة جنزبيل
3 ملعقة كبيرة زيت زيتون
3 فص ثوم
بهارات
طريقة تحضير خرشوف بالمخلل :
* ضعى زيت الزيتون فى اناء ونضعه على النار حتى يسخن
* ابعدى الاناء عن النار ونضيف الى الاناء الجنزبيل والكركم والليمون المخلل والعسل الابيض والثوم ونضع الاناء على النار مرة اخرى
* اضيفى الخرشوف وبعد ذلك نضيف كوب الماء ونقلبه ونتركه على النار لمدة 15 دقيقة حتى ينضج
مقادير خرشوف المخلل :
نصف كيلو خرشوف
ليمون مخلل مقطع شرائح
2 ملاعق عسل نحل
عصير ليمون
رشة كركم
نصف ملعقة جنزبيل
3 ملعقة كبيرة زيت زيتون
3 فص ثوم
بهارات
طريقة تحضير خرشوف بالمخلل :
* ضعى زيت الزيتون فى اناء ونضعه على النار حتى يسخن
* ابعدى الاناء عن النار ونضيف الى الاناء الجنزبيل والكركم والليمون المخلل والعسل الابيض والثوم ونضع الاناء على النار مرة اخرى
* اضيفى الخرشوف وبعد ذلك نضيف كوب الماء ونقلبه ونتركه على النار لمدة 15 دقيقة حتى ينضج