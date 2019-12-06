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مرأة

بخطوات سهلة.. طريقة عمل الخرشوف المخلل

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 11:18 م
الخرشوف المخلل
الخرشوف المخلل
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حياة عبد العزيز
تقدم الشيف اماني رفعت طريقة عمل الخرشوف المخلل بطريقة سهلة وبسيطة، فالمخللات من الأطباق الجانبية التي لا تخلى منها أي مائدة طعام.

مقادير خرشوف المخلل :

نصف كيلو خرشوف
ليمون مخلل مقطع شرائح
2 ملاعق عسل نحل
عصير ليمون
رشة كركم
نصف ملعقة جنزبيل
3 ملعقة كبيرة زيت زيتون
3 فص ثوم
بهارات

طريقة تحضير خرشوف بالمخلل :

* ضعى زيت الزيتون فى اناء ونضعه على النار حتى يسخن

* ابعدى الاناء عن النار ونضيف الى الاناء الجنزبيل والكركم والليمون المخلل والعسل الابيض والثوم ونضع الاناء على النار مرة اخرى

* اضيفى الخرشوف وبعد ذلك نضيف كوب الماء ونقلبه ونتركه على النار لمدة 15 دقيقة حتى ينضج
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