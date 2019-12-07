فتاوى تشغل الأذهان

حكم قراءة القرآن بأكثر من نية

هل يجوز في العقيقة شراء اللحم بدلًا من الذبح

حكم الصلاة عند مرور قط من أمامي على السجادة





تلقت دار الإفتاء ولجان الفتوى في المؤسسات الدينية، العديد من الفتاوى التي حرص المواطنون على معرفة حكم الدين فيها، وماذا يفعلون إذا قابلهم أمر فى حياتهم.. ويستعرض«صدى البلد»أبرز هذه الفتاوى في السطور التالية.





حكم قراءة القرآن بأكثر من نية

ورد سؤال للشيخ عبدالله العجمي أمين الفتوى بدار الإفتاء من سائل يقول" هل يمكن قراءة القرآن بأكثر من نية".





أجاب أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار ، أنه يمكن قراءة القرآن بأكثر من نية، حيث يمكن أن تهب ثواب قراءة القرآن لأكثر من شخص.





وقالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للمسلم أن يهدى ثواب ما يقرأه من القرآن الكريم لمن يشاء من الأحياء، مبينًا: أن هذا يعتبر على سبيل الدعاء له.





وأضافت «الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال: « هل يجوز إهداء ثواب قراءة القرآن للأحياء»،أن الأصل فى ثواب قراءة القرآن الكريم هو: أنه يكون ويعود على صاحبه فقط؛ ولكن يجوز للإنسان على سبيل الدعاء أن يفعل ذلك.





هل يجوز في العقيقة شراء اللحم بدلًا من الذبح

ورد سؤال للشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، من سائل يقول" هل يجوز في العقيقة شراء اللحم بدلًا من الذبح".





وأجاب«وسام»، خلال فيديو عبر صفحة دار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن العقيقة عن المولود سُنة مُستحبة عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، يُثاب فاعلها ولا يُعاقب تاركها، لكنها من نوع سُنن يُسميها الفقهاء "السُنة المؤكدة"، أي أن فعلها أقوى من غيرها من السُنن.









وأوضح أن العقيقة هي ما يذبح عن المولود من بهيمة الأنعام شكرًا لله تعالى بنيةٍ وشرائط مخصوصة.





وأضاف أن المقصود في العقيقة هو الذبح، فالذبح في حد ذاته قربى إلى الله تعالى، فالقربة من الله تعالى في العقيقة هي الذبح، وليس مجرد توزيع اللحم وإطعام الطعام، لذا لا يجوز شراء لحم صافٍ وتوزيعه في العقيقة بدلًا من الذبح، مشيرًا إلى أن شراء لحم صاف يكون مجرد إطعام طعام وليس عقيقة.





وتابع: "العقيقة سنة يبدأ زمنها من تمام انفصال المولود، ويستحب كون الذبح في اليوم السابع للمولود، فإن لم يتيسر ففي الرابع عشر، وإلا ففي اليوم الواحد والعشرين، فإن لم يتيسر ففي أي يوم من الأيام، وإذا لم يقدر الشخص فلا شيء عليه"، مستشهدًا بما روي عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الغُلامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ».





حكم الصلاة عند مرور قط من أمامي على السجادة

ورد سؤال للشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، من سائل يقول " هل تصح الصلاة عند مرور قط من أمامي على سجادة الصلاة".





أجاب الشيخ محمود شلبي، خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار أن الصلاة صحيحة فى هذه الحالة ولاشيء فيها، مشيرًا إلى أن القطة ليست نجسة.



