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ثقافة

45 صورة لمذيعة عالمية في الأثار المصرية.. سيلفي الجمل في الهرم وشاي بالنعناع علي قهوة بالمعز

السبت 07/ديسمبر/2019 - 01:30 ص
صدى البلد
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علاء المنياوي
قامت المذيعة العالمية الشهيرة جرازيللي كاميلليري Grazielle Camilleri مؤسسة تليفزيون مالطا،بزيارة لمصر تضمنت عددا من المواقع الأثرية الشهيرة في المحافظات المختلفة.

وحرصت عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الجتماعي فيس بووك علي توثيق رحلتها بمجموعة من الصور،مؤكدة أن مصر بلد مختلفة وفريدة،وتاريخها عريق وحضارتها عظيمة وشعبها رائع ويستقبلك بترحاب.

وزارت خلال وجودها في مصر المتحف المصري بالتحرير وقلعة صلاح الدين ومنطقة الهرم حيث ركبت الجمل وهي سعيدة،كما زارت شارع المعز وجلست علي مقهي فيه وشربت شاي بالنعناع،كما زارت منطقة سقارة والهرم المدرج.

وفي الأقصر زارت معبد الكرنك ومقابر وادي الملوك وزارت مقبرة توت عنخ أمون،وفي أسوان زارت معبد أبو سمبل والقرية النوبية،كما زارت معبد دندرة في قنا الذي وصفته بالمعبد الجميل وأنه أمدها بطاقة جميلة،وعبرت عن إنبهارها بما شاهدته في هذا المعبد.

وقد حرصت علي شكر الطيب عبدالله حسن مرشد سياحى كان مصاحبا لها في رحلتها،والذي قال لنا أنها كانت سعيدة جدا بالزيارة،وقالت أن كل شيئ عظيم وحلوة في مصر،وكانت معجبة جدا بكل موقع اثرى زرناه.
45 صورة لمذيعة عالمية في الأثار المصرية.. سيلفي الجمل في الهرم وشاي بالنعناع علي قهوة بالمعز
45 صورة لمذيعة عالمية في الأثار المصرية.. سيلفي الجمل في الهرم وشاي بالنعناع علي قهوة بالمعز
45 صورة لمذيعة عالمية في الأثار المصرية.. سيلفي الجمل في الهرم وشاي بالنعناع علي قهوة بالمعز
45 صورة لمذيعة عالمية في الأثار المصرية.. سيلفي الجمل في الهرم وشاي بالنعناع علي قهوة بالمعز
45 صورة لمذيعة عالمية في الأثار المصرية.. سيلفي الجمل في الهرم وشاي بالنعناع علي قهوة بالمعز
45 صورة لمذيعة عالمية في الأثار المصرية.. سيلفي الجمل في الهرم وشاي بالنعناع علي قهوة بالمعز
45 صورة لمذيعة عالمية في الأثار المصرية.. سيلفي الجمل في الهرم وشاي بالنعناع علي قهوة بالمعز
45 صورة لمذيعة عالمية في الأثار المصرية.. سيلفي الجمل في الهرم وشاي بالنعناع علي قهوة بالمعز
45 صورة لمذيعة عالمية في الأثار المصرية.. سيلفي الجمل في الهرم وشاي بالنعناع علي قهوة بالمعز
45 صورة لمذيعة عالمية في الأثار المصرية.. سيلفي الجمل في الهرم وشاي بالنعناع علي قهوة بالمعز
45 صورة لمذيعة عالمية في الأثار المصرية.. سيلفي الجمل في الهرم وشاي بالنعناع علي قهوة بالمعز
45 صورة لمذيعة عالمية في الأثار المصرية.. سيلفي الجمل في الهرم وشاي بالنعناع علي قهوة بالمعز
45 صورة لمذيعة عالمية في الأثار المصرية.. سيلفي الجمل في الهرم وشاي بالنعناع علي قهوة بالمعز
45 صورة لمذيعة عالمية في الأثار المصرية.. سيلفي الجمل في الهرم وشاي بالنعناع علي قهوة بالمعز
45 صورة لمذيعة عالمية في الأثار المصرية.. سيلفي الجمل في الهرم وشاي بالنعناع علي قهوة بالمعز
45 صورة لمذيعة عالمية في الأثار المصرية.. سيلفي الجمل في الهرم وشاي بالنعناع علي قهوة بالمعز
45 صورة لمذيعة عالمية في الأثار المصرية.. سيلفي الجمل في الهرم وشاي بالنعناع علي قهوة بالمعز
45 صورة لمذيعة عالمية في الأثار المصرية.. سيلفي الجمل في الهرم وشاي بالنعناع علي قهوة بالمعز
45 صورة لمذيعة عالمية في الأثار المصرية.. سيلفي الجمل في الهرم وشاي بالنعناع علي قهوة بالمعز
45 صورة لمذيعة عالمية في الأثار المصرية.. سيلفي الجمل في الهرم وشاي بالنعناع علي قهوة بالمعز
45 صورة لمذيعة عالمية في الأثار المصرية.. سيلفي الجمل في الهرم وشاي بالنعناع علي قهوة بالمعز
45 صورة لمذيعة عالمية في الأثار المصرية.. سيلفي الجمل في الهرم وشاي بالنعناع علي قهوة بالمعز
45 صورة لمذيعة عالمية في الأثار المصرية.. سيلفي الجمل في الهرم وشاي بالنعناع علي قهوة بالمعز
45 صورة لمذيعة عالمية في الأثار المصرية.. سيلفي الجمل في الهرم وشاي بالنعناع علي قهوة بالمعز
45 صورة لمذيعة عالمية في الأثار المصرية.. سيلفي الجمل في الهرم وشاي بالنعناع علي قهوة بالمعز
45 صورة لمذيعة عالمية في الأثار المصرية.. سيلفي الجمل في الهرم وشاي بالنعناع علي قهوة بالمعز
45 صورة لمذيعة عالمية في الأثار المصرية.. سيلفي الجمل في الهرم وشاي بالنعناع علي قهوة بالمعز
45 صورة لمذيعة عالمية في الأثار المصرية.. سيلفي الجمل في الهرم وشاي بالنعناع علي قهوة بالمعز
45 صورة لمذيعة عالمية في الأثار المصرية.. سيلفي الجمل في الهرم وشاي بالنعناع علي قهوة بالمعز
45 صورة لمذيعة عالمية في الأثار المصرية.. سيلفي الجمل في الهرم وشاي بالنعناع علي قهوة بالمعز
45 صورة لمذيعة عالمية في الأثار المصرية.. سيلفي الجمل في الهرم وشاي بالنعناع علي قهوة بالمعز
45 صورة لمذيعة عالمية في الأثار المصرية.. سيلفي الجمل في الهرم وشاي بالنعناع علي قهوة بالمعز
45 صورة لمذيعة عالمية في الأثار المصرية.. سيلفي الجمل في الهرم وشاي بالنعناع علي قهوة بالمعز
45 صورة لمذيعة عالمية في الأثار المصرية.. سيلفي الجمل في الهرم وشاي بالنعناع علي قهوة بالمعز
45 صورة لمذيعة عالمية في الأثار المصرية.. سيلفي الجمل في الهرم وشاي بالنعناع علي قهوة بالمعز
45 صورة لمذيعة عالمية في الأثار المصرية.. سيلفي الجمل في الهرم وشاي بالنعناع علي قهوة بالمعز
45 صورة لمذيعة عالمية في الأثار المصرية.. سيلفي الجمل في الهرم وشاي بالنعناع علي قهوة بالمعز
45 صورة لمذيعة عالمية في الأثار المصرية.. سيلفي الجمل في الهرم وشاي بالنعناع علي قهوة بالمعز
45 صورة لمذيعة عالمية في الأثار المصرية.. سيلفي الجمل في الهرم وشاي بالنعناع علي قهوة بالمعز
45 صورة لمذيعة عالمية في الأثار المصرية.. سيلفي الجمل في الهرم وشاي بالنعناع علي قهوة بالمعز
45 صورة لمذيعة عالمية في الأثار المصرية.. سيلفي الجمل في الهرم وشاي بالنعناع علي قهوة بالمعز
45 صورة لمذيعة عالمية في الأثار المصرية.. سيلفي الجمل في الهرم وشاي بالنعناع علي قهوة بالمعز
45 صورة لمذيعة عالمية في الأثار المصرية.. سيلفي الجمل في الهرم وشاي بالنعناع علي قهوة بالمعز
45 صورة لمذيعة عالمية في الأثار المصرية.. سيلفي الجمل في الهرم وشاي بالنعناع علي قهوة بالمعز
45 صورة لمذيعة عالمية في الأثار المصرية.. سيلفي الجمل في الهرم وشاي بالنعناع علي قهوة بالمعز
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