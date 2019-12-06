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أخبار البلد

البابا تواضروس يكرم إيبارشية ملوي لفوزها بالمركز الأول في علم ابنك

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 11:21 م
صدى البلد
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سامح سلام
كرم البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية إيبارشية ملوي وأنصنا والأشمونين لفوزها "بالمركز الأول على مستوى الصعيد " في برنامج " علم ابنك ".

كما كرم البابا أسقف الإيبارشية نيافة الحبر الجليل الأنبا ديمتريوس، خلال اللقاء السنوي السادس لقداسة البابا تواضروس الثاني مع أساقفة وكهنة الوجه القبلي لخدمة الرعاية الإجتماعية بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية بالعباسية.

وألقى قداسة البابا خلال اللقاء كلمة أوضح فيها أهمية التجديد من الداخل من خلال الآية الواردة في المزمور الخمسين: "قَلْبًا نَقِيًّا اخْلُقْ فِيَّ يَا اَللهُ، وَرُوحًا مُسْتَقِيمًا جَدِّدْ فِي دَاخِلِي.". وشدد على أهمية تجديد الفكر والخدمة والعلاقات والصحة.

وتم أيضًا خلال اللقاء استعراض أنشطة خدمة الرعاية الإجتماعية وبرامج الخدمة التي تطبق في مجالات التعليم والصحة ورفع مستوي المعيشة وأهمية تطبيق معايير التنمية في خدمة إخوة الرب علي مستوي الإيبارشيات، ونظام المتابعة الإلكترونية علي المستوي العام.

حضر اللقاء من الآباء أساقفة الوجه القبلي، أصحاب النيافة: الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي والأنبا ديمتريوس أسقف ملوي وأنصنا والأشمونين والأنبا أغابيوس أسقف دير مواس ودلجا والأنبا يوأنس أسقف أسيوط والأنبا مكاريوس الاسقف العام للمنيا والأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير المحرق والأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات.

كما حضر نيافة الأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس شبرا الشمالية، ولفيف من الآباء كهنة الوجه القبلي والقمص بيشوي شارل سكرتير قداسة البابا لخدمة الرعاية الإجتماعية
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