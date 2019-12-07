الدولار يسجل 16.06 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم مقابل الجنيه المصري.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc" تقريرًا مُفصلًا اليوم، السبت 7 -12-2019، عن أسعار العملات الأجنبية، بما في ذلك سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري.



وجاء سعر الدولار وأسعار العُملات الأجنبية والعربية، اليوم السبت 7 -12-2019، على النحو التالي:



سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 16.06 جنيه للشراء و16.16 جنيه للبيع.



سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم

أصبح سعر 1 يورو يساوي 17.69 جنيه للشراء و17.81 جنيه للبيع.



سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر

سجل الجنيه الإسترليني 20.76 جنيه للشراء و20.89 جنيه للبيع.



سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر

سجل الفرنك السويسري 16.05 جنيه للشراء و16.16 جنيه للبيع.



أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم

سجل سعر الريال سعودي 4.26 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.



سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري اليوم

الدينار الكويتي سجل 52.66 جنيه للشراء و53.25 جنيه للبيع.



سعر الدرهم الإماراتى اليوم

الدرهم الإماراتى سجل 4.3751 جنيه للشراء و4.4087 جنيه للبيع.