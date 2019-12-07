محمد حسان يرد على شائعة وفاته.. فيديو

رد الشيخ محمد حسان، الداعية الإسلامى، على شائعة وفاته التى تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعى، عن طريق فيديو نشرته صفحة قناة "الرحمة" الفضائية.



وقال حسان: "قالوا مات، ومن من الخلق لن يموت، وقد قال الله جل وعلا لسيد الخلق: "وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ ۖ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ (34) كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ۖ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ (35)".



وأضاف: "أيا عبد كم يراك الله عاصيًا حريصًا على الدنيا وللموت ناسيًا، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى، ويمًا عبوثًا تشيب فيه النواصيًا، لو أن المرء لم يلبث ثيابًا من التقى، تجرد عريانًا ولو كان كاسيًا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيًا وباقيًا، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصى كما هى".



وتابع: "أسأل الله جل وعلا أن يختم لى ولكم جميعًا بخاتمة الإيمان، وأدعو الله عز وجل لكل إخوانى وأخواتى فى مشارق الأرض ومغاربها ممن أرادوا الاطمئنان، وأحمد الله عز وجل أنى بخير، وأسأل الله سبحانه وتعالى لى ولكم العفو والعافية وأن يرزقنى وإياكم جميعًا حسن الخاتمة، وأن يقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز المسلمين إنه ولى ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم".



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خبرا عن وفاة الشيخ محمد حسان، الداعية السلفي، والذى انتشر بصورة كبيرة، وتفاعل معه محبو الشيخ ودعوا لهم بالرحمة والمغفرة.



من جهتها، أعلنت حركة دافع، التي تتبنى الدفاع عن شيوخ السلفية، أن الشيخ محمد حسان حي يرزق ولم يمت، وأن ما يتم تداوله من وفاة الداعية السلفي، غير صحيح على الإطلاق.



وأهابت الحركة، بالمنابر الإعلامية بجميع طرقها تحري الدقة ومصداقية الكلمة المثبتة وعدم الانجراف فى مثل هذه الشائعات الواردة عن النفوس التى تعبث بالرأى العام أو التى تريد الدجل الإعلامى تماشيا مع مبادئ الدين الحنيف.



ويتواجد الشيخ محمد حسان، بين أولاده وفي مسكنه داخل القاهرة.



ونشر ابنه أحمد حسان، صورة له برفقة والده للتأكيد على أن خبر الوفاة غير حقيقي.



يذكر أن الشيخ محمد حسان، يمر الفترة الحالية بحالة مرضية نتيجة كبر سنه وانخفض عدد مرات ظهوره في المحاضرات الدينية نتيجة عدم قدرته على مشقة هذه الدروس.

