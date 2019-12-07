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حوادث

جنح الإسكندرية تجدد حبس طالب طعن زميله داخل معهد أزهري

السبت 07/ديسمبر/2019 - 01:08 م
تجديد حبس طالب طعن
تجديد حبس طالب طعن زميله
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أحمد عبد العزيز
جددت محكمة جنح الدخيلة بالإسكندرية، حبس طالب بالثانوية الأزهرية 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامه بالشروع في قتل زميله طعنا بسلاح أبيض داخل معهد القويري الأزهري، وحيازة أسلحة بيضاء.

وكان قد تلقى قسم شرطة الدخيلة إخطارا من مستشفى فاطمة الزهراء بمنطقة العجمي يفيد وصول المدعو "سيف محمد سعيد" طالب بالصف الأول الثانوي بمعهد القويري الأزهري، مصابا بـ3 طعنات وحالته خطيرة.

انتقل ضباط وحدة مباحث القسم إلي المستشفى المشار إليها، وتبين حدوث مشادة بين المجني عليه وزميله المدعو "ح.ص" قام على إثرها الأخير بإحضار مطواة و٢ سكين صغيرة الحجم داخل شنطته المدرسية في اليوم التالي.

وكشفت التحقيقات انتظار المتهم للمجنى عليه على سلم المعهد الأزهري وتشاجر معه وسدد له ثلاث طعنات نافذة بالجانب الأيسر، ما أدى لإصابته بنزيف حاد بالبطن، وتهتك بالطحال، وقطع جزئي بالقولون، والحجاب الحاجز من الناحية اليسري، وتجمع دموي هوائي وتهتك بالرئة.
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