جنح الإسكندرية تجدد حبس طالب طعن زميله داخل معهد أزهري

جددت محكمة جنح الدخيلة بالإسكندرية، حبس طالب بالثانوية الأزهرية 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامه بالشروع في قتل زميله طعنا بسلاح أبيض داخل معهد القويري الأزهري، وحيازة أسلحة بيضاء.





وكان قد تلقى قسم شرطة الدخيلة إخطارا من مستشفى فاطمة الزهراء بمنطقة العجمي يفيد وصول المدعو "سيف محمد سعيد" طالب بالصف الأول الثانوي بمعهد القويري الأزهري، مصابا بـ3 طعنات وحالته خطيرة.





انتقل ضباط وحدة مباحث القسم إلي المستشفى المشار إليها، وتبين حدوث مشادة بين المجني عليه وزميله المدعو "ح.ص" قام على إثرها الأخير بإحضار مطواة و٢ سكين صغيرة الحجم داخل شنطته المدرسية في اليوم التالي.



