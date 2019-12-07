المرارة والمرىء| حكاية أمراض هنا الزاهد وأحمد فهمي بعد الزواج

تساءل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن حقيقة الأمراض التي تصيب هنا الزاهد وأحمد فهمي وما إذا كانت أمراضا حقيقية أم من قبيل الحسد والعين.



وشكك بعض رواد السوشيال ميديا في حقيقة أمراضهما بالفعل، متسائلين عن سبب ملاحقة الأمراض لهما بعد فترة قصيرة من زواجهما فقط.



لكن مصدرا مقربا من الزوجين أكد أنهما مرضا بالفعل ولا صحة لادعائهما المرض خشية العين والحسد، مؤكدا أن أحمد وهنا ليسا من الشخصيات التي تلجأ لهذا الأسلوب بأي شكل.



كان الفنان أحمد فهمي تعرض لوعكة صحية دخل على أثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، ليجري جراحة عاجلة في المريء، وذلك بعد فترة وجيزة من تعرض زوجته الفنانة هنا الزاهد لوعكة صحية أيضا.



وكانت الفنانة هنا الزاهد، حلت ضيفة على برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على شاشة قناة الـ "سي بي سي"، وتحدثت عن تفاصيل أزمتها الصحية الأخيرة في شهر العسل.



وبدأت هنا حديثها قائلة: "رحنا المالديف وكانت جميلة واتبسطنا جدًا.. أحمد كان عاملي مفاجآت وبعدها روحنا سنغافورة.. وأنا في الأول مكنتش عارفة إحنا رايحين فين.. كنت كويسة أول ما ركبت الطيارة بس أول ما قعدت على الكرسي لقيت ضهري واجعني وانا عمري ما اشتكيت من ضهري قلت مش مشكلة".



وأضافت: "أول ما الطيارة طلعت صرخت لدرجة إن المضيفات بقوا يسألوا عن دكاترة في الطيارة.. حسيت إن ضهري وبطني بتتقطع واحمد كان بيهديني وسخنت واحمريت ومكانش فيه دكتور.. أحمد افتكر إن جالي تسمم، رحنا سنغافورة مكنتش عايزة أنكد عليه قولت استحمل شوية بعد ما اخدت مسكنات، أول ما روحت الأـوتيل بعد رحلة عملناها وقعت على الأرض وقعدت اصرخ من الوجع.. طلعولي كرسي متحرك وأحمد قعد يجري بيا ف الشوارع وهو مش عارف البلد".



وقالت في نهاية حديثها: "الدكتور قال عندي حصوات على المرارة.. وحجزني في المستشفى 5 أيام، وقال إننا لازم نقطع الأجازة ونسافر مصر نعمل العملية هناك بعد ما الالتهاب اللي عندي يخف، وبرغم كل حاجة أنا حبيت أحمد أكتر بكتير لأني حسيت إنه راجل بجد وكان خايف عليا أوي".