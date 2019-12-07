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مرأة

استوحي تسريحات الشعر الطويل من هنا الزاهد وشقيقاتها

السبت 07/ديسمبر/2019 - 01:53 ص
هنا الزاهد و شقيقاتها
هنا الزاهد و شقيقاتها
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تألقت الفنانة الشابة هنا الزاهد وشقيقاتها فرح ونور، خلال لقائهم في برنامج معكم مع الإعلامية منى الشاذلي، وفاجئت هنا الزاهد جمهورها ومتابعيها بالعديد من التفاصيل التي وقعت منذ حفل زواجها. 

وكان أول ظهور للثلاثي هنا وفرح ونور في حفل زفاف هنا الزاهد و أحمد فهمي، وتصدرت صورهم معًا مواقع التواصل الإجتماعي نظرًا لوجه التشابه الكبير بينهم. 

الشعر الطويل عامل مشترك بين الثلاث شقيقات، فكلاهن يتمتعن بشعر طويل يمنحهن إطلالات أنثوية أنيقة، كما أن الثلاثة شقيقات يعتمدن دومًا نفس التسريحة وهي الشعر المنسدل مع الغرة على الجبين. 

حسابات هنا الزاهد وشقيقاتها فرح ونور على أنستجرام مليئة بالعديد من صورهن المختلفة التي يمكن أن تختاري منها تسريحة جديدة إذا كنتي من محبي الشعر الطويل وتسريحاته المختلفة. 

وبشكل خاص تميل الفنانة هنا الزاهد إلى الشعر الكيرلي، فتعتمد هذه التسريحة كثيرًا مع شعرها الأشقر الطويل.
استوحي تسريحات الشعر الطويل من هنا الزاهد وشقيقاتها
استوحي تسريحات الشعر الطويل من هنا الزاهد وشقيقاتها
استوحي تسريحات الشعر الطويل من هنا الزاهد وشقيقاتها
استوحي تسريحات الشعر الطويل من هنا الزاهد وشقيقاتها
استوحي تسريحات الشعر الطويل من هنا الزاهد وشقيقاتها
استوحي تسريحات الشعر الطويل من هنا الزاهد وشقيقاتها
استوحي تسريحات الشعر الطويل من هنا الزاهد وشقيقاتها
استوحي تسريحات الشعر الطويل من هنا الزاهد وشقيقاتها
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