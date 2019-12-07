في مباراة مجنونة.. الهلال يعبر الجبلين بصعوبة في كأس الملك السعودي.. فيديو

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الفوز أمام نظيره الجبلين بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في إطار مباريات دور الـ 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين السعودى.





افتتح محمد الشلهوب أهداف اللقاء لصالح الهلال عند الدقيقة 25، قبل أن يضيف كارلوس دي مورا هدف التعادل للجبلين عند الدقيقة 28.





وفي الدقيقة 55 سجل عمر خربين الهدف الثاني لنادي الهلال، بعدما تابع الكرة داخل منطقة الجزاء، ليصوبها على يمين حارس الجبلين.





وسجّل نادي الجبلين الهدف الثاني في الدقيقة 82، عن طريق حسان عقبي، بعد ما صوب الركلة الثابتة على يمين حارس الهلال.





وفي الدقيقة 86، سجل أندريه كاريلو الهدف الثالث لنادي الهلال، من تصويبة قوية على يسار حارس الجبلين.





وفي الدقيقة 90، سجل كارولس إدواردو الهدف الرابع بعد ما تلقى تمريرة من خربين، وضعها من فوق حارس الجبلين.





وبهذا الانتصار تأهل الهلال لمواجهة الفيصلي في دور الـ 16 من كأس الملك.



