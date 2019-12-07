ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

في مباراة مجنونة.. الهلال يعبر الجبلين بصعوبة في كأس الملك السعودي.. فيديو

السبت 07/ديسمبر/2019 - 07:17 م
صدى البلد
Advertisements
عمر سلامة
حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الفوز أمام نظيره الجبلين بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في إطار مباريات دور الـ 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين السعودى.

افتتح محمد الشلهوب أهداف اللقاء لصالح الهلال عند الدقيقة 25، قبل أن يضيف كارلوس دي مورا هدف التعادل للجبلين عند الدقيقة 28.

وفي الدقيقة 55 سجل عمر خربين الهدف الثاني لنادي الهلال، بعدما تابع الكرة داخل منطقة الجزاء، ليصوبها على يمين حارس الجبلين.

وسجّل نادي الجبلين الهدف الثاني في الدقيقة 82، عن طريق حسان عقبي، بعد ما صوب الركلة الثابتة على يمين حارس الهلال.

وفي الدقيقة 86، سجل أندريه كاريلو الهدف الثالث لنادي الهلال، من تصويبة قوية على يسار حارس الجبلين.

وفي الدقيقة 90، سجل كارولس إدواردو الهدف الرابع بعد ما تلقى تمريرة من خربين، وضعها من فوق حارس الجبلين.

وبهذا الانتصار تأهل الهلال لمواجهة الفيصلي في دور الـ 16 من كأس الملك.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دوري أبطال آسيا.. الهلال يهدر 4 فرص محققة للتسجيل أمام أوراوا الياباني والتعادل سيد الموقف

نهائي دوري ابطال اسيا.. الهلال يهاجم بقوة و أوراوا يحافظ على نظافة شباكه في الشوط الأول

نهائي دوري أبطال آسيا..الهلال يتقدم بهدف بعد خطأ فادح من حارس أوراوا..فيديو

الحكم المساعد يلغي الهدف الثانى لـ الهلال فى مرمى أوراوا بداعى التسلل

الهلال يقترب من حلم التتويج بدورى أبطال آسيا بـ الفوز 1-0 على أوراوا.. فيديو

رغم إصابة حارسه.. الأهلى يفوز على الفيصلي بثلاثية بالدوري السعودي..فيديو

ترشيحاتنا

طبيب الأهلي يكشف آخر تطورات حالة محمود متولي

العربية شبه الكنبة.. احمد فلوكس فى ظهور جديد | شاهد

65 دقيقة .. ليفربول يتقدم علي بورنموث 3-0 وصلاح يسجل ويصنع ..فيديو

تريند الفن | هنا الزاهد مطلوبة على جوجل بعد تصريحات ليلة الدخلة.. وحقيقة زواج درة السرى من نور الشريف

أخرها فيديو رقص في الشارع| أحمد الفيشاوي وندى الكامل.. قصة زوجين كل يوم جدل بحكاية شكل

ليفربول يحرج بورنموث وسط جمهوره بهدفين .. وكعب محمد صلاح الابرز فى الشوط الاول ..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بداية التطوير.. جمال الغندور يدفع بـ 4 محكمات فى كأس مصر.. صور

بـ سويت شيرت.. داليا مصطفى بدون مكياج على السوشيال ميديا.. شاهد

ورد وتايجر.. رانيا يوسف تشعل انستجرام.. والجمهور: برنسيس النجوم