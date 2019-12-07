من داخل الجرارات الجديدة.. أحمد موسى يحاور كامل الوزير في "على مسئوليتي".. الليلة

يقدم الإعلامي أحمد موسى حلقة خاصة اليوم السبت،من داخل الجرارات الجديدة ضمن تطوير شبكة السكك الحديدية.



وأجرى حوارا مع كامل الوزير، وزير النقل، في أول حوار له مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة صدى البلد".



وأكد كامل الوزير في البرومو، :" بدأنا في مرحلة الإنعاش والسائقين حصلوا على تدريب في أمريكا على هذه الجرارات الجديدة".



كما يجيب كامل الوزير على كل تساؤلات المواطن المصري فيما يتعلق بشبكة السكك الحديد، وسيجيب على تساؤل «متى تنتظم حركة القطارات ومتى نرتقى بمستوى الخدمة».

