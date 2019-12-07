محمد التاجي: جدى كان له تأثير كبير علي مشواري المهني ...فيديو

قال الفنان محمد التاجي، إن جدى الفنان عبد الوارث عسر كان له تأثير كبير علي مشواري المهني وكما يبدو انها جينات متوارثة، كما انني منذ أيام الدراسة في الثانوية وانا اهوى التمثيل وتوسعت اكثر ايام الجامعة.



وأضاف " التاجي " خلال لقائه في برنامج " شارع النهار "المذاع علي قناه "النهار"، أنني بدأ احتراف التمثيل بالصدفة بعد الجامعة، مضيفا ان اي شخص في بداية حياته يسير علي آراء الاكبر منه وليس رأيك ، كما أنني أحببت لعبة التمثيل .



وأوضح " التاجي " ان بداية حبي للتمثيل اخذتها من جدى عبد الوارث، حيث انني كنت اقوم بتحفيظه الأدوار بسبب ضعف نظره موضحا انني كنت اقوم بكتابة الادوار له بخط كبير حتي يستطيع قراءته ثم يقوم بعرضها علي بعد حفظها.



تابع " التاجي " أنني كنت أذهب مع جدى ذهابا وايابا الى استديوهات التصوير وهذا خلق لدى نوعا من انواع الشغف لامتهان هذه المهنة كما انني شعرت ان هذه المهنة بها مسؤولية كبيرة .



واستكمل " التاجي " أن عمل الفنان من الصعب توصيله للناس كما انها مسؤولية علي عاتق الفنان، جدى كان في الاستديو يعتبر نفسه اصغر من اصغر عامل في البلاتوه ، مؤكدا ان من ضمن الأشياء التي جعلتني أحب التمثيل هي رؤيتى حب الناس لجدى الفنان عبد الوارث عسر.

