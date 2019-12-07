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منوعات

زينة عاشور زوجة عمرو دياب تشعل انستجرام بـ صورة مع سلمى حايك.. شاهد

السبت 07/ديسمبر/2019 - 10:25 م
زينة عاشور برفقة
زينة عاشور برفقة نجمة هوليوود سلمى حايك
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محمد بدران
نشرت زينة عاشور زوجة الهضبة عمرو دياب، صورا لها، عبر حسابها الشخصي على موقع الصور انستجرام.


وظهرت زينة عاشور برفقة نجمة هوليوود الشهيرة سلمى حايك، وعلقت قائلة "يشرفى جدا ان اكون مع سلمى حايك استضافة رائعة مع الكثير من المواهب والشغف والكرم والدفء "


من جهة أخرى، أعلنت إدارة موسم الرياض للترفيه عبر منصاتها المختلفة عن إحياء عمرو دياب لحفل ثان يوم ١٤ ديسمبر الجاري على مسرح أبو بكر سالم وذلك بعد النجاح الكبير الذي شهده حفل دياب ضمن فاعليات الموسم.

ويقدم دياب ، عددا من أبرز الأغاني الخاصة به من بينها: "قدام مرايتها"، و"أول يوم فـي البعد"، و"أنا غير"، و"تحيرك"، و"يوم تلات"، وغيرها من الأغاني.

يذكر أن حفل الهضبة عمرو دياب الأول بالسعودية شهد حضور أكثر من ٣٠ ألف متفرج مسجلا الحضور الجماهيري الأضخم ضمن حفلات المطربين العرب في موسم الرياض.


زينة عاشور زوجة عمرو دياب تشعل انستجرام بـ صورة مع سلمى حايك.. شاهد
زينة عاشور زوجة عمرو دياب تشعل انستجرام بـ صورة مع سلمى حايك.. شاهد
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