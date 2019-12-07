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سر بكاء كامل الوزير في أول يوم حفر لـ أنفاق الإسماعيلية | اعرفه

السبت 07/ديسمبر/2019 - 10:31 م
كامل الوزير
كامل الوزير
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هاني حسين
قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن الألمان اندهشوا من تعامل المصريين مع أنفاق بورسعيد، وأكدوا أن المصريين أذكياء ولديهم اصرار رهيب لتحقيق النجاح، وتم تسجيل الخبرة المصرية في إنشاء الأنفاق في كتب ألمانية.

وأضاف الوزير في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" في أول يوم عمل في حفر الأنفاق في الإسماعيلية حدث عطل في ماكينة الحفر وبكيت بسبب الصدمة لتعطل الماكينة".

وتابع كامل الوزير:" شعرت بالحزن والاسى بعد توقف ماكينات الحفر في أول يوم ".

وأكمل كامل الوزير:" في الفجر اتصل بي الرئيس السيسي لمتابعة سير الأعمال وقال لي انت زعلان ليه وابلغته بالعطل وقال لي و«حياة دموعك ربنا هيوفقنا يا كمال»، وجميعنا نعمل كفريق واحد وبإصرار وعزيمة".
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