ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه بـ طرق أبوتشت

تمكنت أجهزة الأمن بقنا، من ضبط تشكيل عصابى لسرقة المواطنين بالإكراه على الطرق الزراعية بمركز أبوتشت، وبحوزتهم قطع سلاح متنوعة.





وكان مركز شرطة أبوتشت، تلقى بلاغًا من شعبان عبد الفتاح أحمد 25 عاماً" مقيم بقرية السليمات" باستيقافه من شخصين بالطريق الزراعي، والاستيلاء علي التوك توك الذي يقوده بالإكراه بعد إطلاق الرصاص على قدمه اليسرى.





تبين من التحريات، أن كل من فهمى. ح. ف 27 سنة عامل و فارس. ك. ع 29 سنة عامل، وراء الواقعة، بعد تكوينهم تشكيلا عصابيا فيما بينهم لسرقة المواطنين بالإكراه.



