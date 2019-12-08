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توك شو

سميح ساويرس يشرح تفاصيل صفقة امتياز توماس كوك بألمانيا

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 03:54 ص
سميح ساويرس
سميح ساويرس
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قسم التوك شو
قال سميح ساويرس رجل الأعمال المصري، إن الصحافة العالمية والمصرية بالغت فى موضوع شراء جزء من شركة توماس كوك، مشيرا إلى أن تلك الصفقة صغيرة جدا بالنسبة لحجم الشركة.

وتابع  سميح ساويرس خلال تصريحات تليفزيونية على قناة "إم بي سي مصر"، أن هناك قنوات عالمية أجرت معه حوارات كثيرة عن تلك الصفقة، مضيفا أنه تم التهويل فى ذلك الموضوع.

وأضاف سميح ساويرس، أن فى حقيقة الأمر أنه منذ خمس سنوات كان قد اشترى جزءا من توماس كوك بمقدار ما اشتراه فى تلك الصفقة بــ 5 مرات.

وأشار سميح ساويرس إلى أن مصر أكبر دولة عليها إقبال فى المنطقة للسياحة ومن المهم أن نهتم بكل سائح.

وأكد سميح ساويرس، أنه اشترى توزيع الرحلات لشركة توماس كوك.
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