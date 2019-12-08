إيمى طلعت زكريا بإطلالة شتوية كلاسيكية.. شاهد

نشرت الفنانة ايمى طلعت زكريا، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة لها جديدة نالت إعجاب متابعيها.



وظهرت ايمى طلعت زكريا، بإطلالة شتوية وهى ترتدى جاكيت فرو اسود، واعتمدت على تسريحة شعر مميزة، وانهالت التعليقات عليها بمجرد نشر الصورة على انستجرام معبرين عن حبهم.



يذكر أن آخر أعمال إيمي طلعت زكريا الفنية، كانت مسرحية "عربى منظرة"، مع سامح حسين، وإيمان السيد وسليمان عيد، ومن تأليف طارق رمضان، وإخراج هشام عطوة.



وتوفي الفنان الكوميدى طلعت زكريا في شهر أكتوبر الماضي داخل أحد مستشفيات الدقي إثر تدهور حالته بعد صراع طويل مع المرض.



كانت آخر أعمال طلعت زكريا فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ" الذى تم عرضه فى السينما فى ديسمبر 2017، وشارك فى بطولته كل من دينا وريم البارودى وأمينة ونرمين ماهر وبيومى فؤاد وإخراج محمد سعيد.