ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

إيمى طلعت زكريا بإطلالة شتوية كلاسيكية.. شاهد

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 04:02 ص
إيمى طلعت زكريا
إيمى طلعت زكريا
Advertisements
محمد بدران
نشرت الفنانة ايمى طلعت زكريا، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة لها جديدة نالت إعجاب متابعيها.

وظهرت ايمى طلعت زكريا، بإطلالة شتوية وهى ترتدى جاكيت فرو اسود، واعتمدت على تسريحة شعر مميزة، وانهالت التعليقات عليها بمجرد نشر الصورة على انستجرام معبرين عن حبهم.

يذكر أن آخر أعمال إيمي طلعت زكريا الفنية، كانت مسرحية "عربى منظرة"، مع سامح حسين، وإيمان السيد وسليمان عيد، ومن تأليف طارق رمضان، وإخراج هشام عطوة.

وتوفي الفنان الكوميدى طلعت زكريا في شهر أكتوبر الماضي داخل أحد مستشفيات الدقي إثر تدهور حالته بعد صراع طويل مع المرض.

كانت آخر أعمال طلعت زكريا فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ" الذى تم عرضه فى السينما فى ديسمبر 2017، وشارك فى بطولته كل من دينا وريم البارودى وأمينة ونرمين ماهر وبيومى فؤاد وإخراج محمد سعيد.
إيمى طلعت زكريا بإطلالة شتوية كلاسيكية.. شاهد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دمت طيب الذكر.. إيمي طلعت زكريا تتذكر والدها بكلمات مؤثرة

حبيب عمري.. إيمي طلعت زكريا ترثي والدها

احنا اللي بنأذي نفسنا.. نجل طلعت ذكريا ينشر صورة لـ والده | شاهد

عمرنا ما هننساك وبندعيلك | عمر طلعت زكريا يتذكر والده بكلمات مؤثرة

القادم أجمل.. إيمى طلعت زكريا في أحدث ظهور بعد وفاة والدها

طول عمري نسخة منك.. إيمي طلعت زكريا تنشر صورا نادرة لوالدها من الطفولة

ترشيحاتنا

5 فوائد رائعة للعسل الأسود.. تعرف عليها

اخبار الفن | إصابة بطل نصيبى وقسمتك بالسرطان.. فيديو جريء لـ ندى الكامل.. أول ظهور لـ وليد منصور

الشفايف الشيطانية .. نوع جديد من التجميل يثير الضجة

تجار سوق السبت يكشفون موعد ارتفاع أسعار اللحوم | شاهد

بعد دخوله موسوعة جينيس .. شذى: مبروك تامر حسني فخورة بك مرتين

الجوانب الإيجابية للفوضى.. مايا دياب تتألق بالأسود في الرياض

AdvertisementS

حمدي النقاز يستفز مرتضى منصور بعد فسخ التعاقد | شاهد

يا فرحة ما تمت.. الكاف يغرم نادي الزمالك 25 ألف دولار بسبب مباراة أول أغسطس.. تفاصيل

اخبار النادي الأهلي | الاستغناء عن صالح جمعة.. وتغريم فتحي وربيعة.. والنجم الساحلي يتصدر مجموعة الأحمر

إخلاء سبيل الراقصة جوهرة وحجز قضية تحريضها على الفسق للحكم في 28 ديسمبر

ضبطهما عراة في فراش الزوجية.. الإعدام للزوجة والصديق الخائن بالإسكندرية

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول وخسارة مانشستر سيتي

شاهد.. عودة تامر حسني إلى القاهرة بعد دخوله موسوعة جينيس

كلوب يعلق على عودة محمد صلاح للتسجيل أمام بورنموث

دفن ابنته حية في «عشة الفراخ» .. رغم مرور 3 شهور طفلة فلسطينية تكشف جريمة أبيها

الهارب محمد على يستعين بأسماء ضباط سابقين لبث الشائعات

حققنا الهدف.. أول تعليق من كارتيرون بعد فوز الزمالك على أول أغسطس

أخبار الرياضة.. حمدي النقاز يستفز مرتضى منصور.. الكاف يغرم نادي الزمالك 25 ألف دولار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هتخس وانت نايم .. المشروب الأخضر أسرع طريقة لحرق الدهون

شاهد .. دببة جائعة تغزو قرية روسية بأعداد كبيرة.. والسكان في رعب

أغرب عملية جراحية| الأطباء يستبدلون إبهام شاب بإصبع قدمه.. شاهد