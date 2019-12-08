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مرأة

الخميرة كلمة السر.. أسرع وصفة للتخلص من حب الشباب

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 06:31 ص
طريقة استخدام الخميرة
طريقة استخدام الخميرة لعلاج حب الشباب
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رشا عوني
علاج حبوب الشباب ليس بالأمر السهل ويحتاج فترة زمنية طويلة لأنه من أصعب المشاكل التي تواجه البشرة وترهقها وتغير طبيعتها وملمسها، كما أنه يحتاج إلى استشارة طبيب.

لكن هناك بعض الطرق الطبيعية الآمنة التي يمكن تجربتها في علاج حب الشباب، وهي الخميرة التي تستخدم في العجين والخبز.

طريقة استخدام الخميرة لعلاج حب الشباب

قومي بشراء خميرة ب٢ جنيهات فقط من المخبز ،وضعي قطعة صغيرة على أطراف أصابعك و بلليها بنقطتين من الماء ، وضعيها على منطقة الحبوب بحيث تغطيها بالكامل .

اتركي الخميرة على منطقة الحبوب حتى تجف تماما ثم اغسليها بماء فاتر ، كما يمكنك خلط الخميرة مع الخل ووضعها على الحبوب بنفس الطريقة فهي تساعد على تقليل التهاب الحبوب و تجفيفها والحد من ظهورها،كما أنها تشد البشرة و تجعلها نضرة.
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