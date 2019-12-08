زيارة ليلية مفاجئة من محافظ الفيوم لـ المستشفى العام

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، في جولة ليلية مفاجئة، مستشفى الفيوم العام، للوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.



وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ تفقد قسم الإستقبال بالمستشفى، واطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتواجد الأطقم الطبية.



كما تفقد المحافظ، العيادات وتردد المواطنين عليها، واستمع لطلبات عدد من المواطنين بشأن الرعاية والخدمة الصحية التى تقدم لهم من ادارة المستشفى العام .



وأضاف المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أن تلك الجولة الميدانية، بداية لسلسة من الجولات المفاجئة بالمنشآت الخدمية للوقوف على جودة ومستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين على أرض الواقع، وعدم الإكتفاء بالتقارير المكتبية، فضلًا عن التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إليهم.