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فن

روان بن حسين تستعرض جمالها على مائدة الغداء.. شاهد

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 06:10 ص
روان بن حسين
روان بن حسين
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محمد بدران
نشرت نجمة السوشيال ميديا الكويتية روان بن حسين صورًا جديدة عبر صفحتها بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت روان بن حسين فى الصور وهى تتناول وجبة الغداء، وارتدت بلوفر اسود انيق وتسريحة شعر بسيطة، وعلقت قائلة: "من الواضح ان زوجى ياخد افضل صور لى هل هي صح".

كانت روان بن حسين، أعلنت زواجها في وقت سابق لكنها لم تكشف عن هوية زوجها، وبررت ذلك بأن زوجها رجل قانون لا يحب الظهور على وسائل التواصل الإجتماعي ففضّلت إبقاء هذا الجزء من حياتها بعيدا عن الإعلام".

روان بن حسين عارضة أزياء كويتية، ولدت في 30 ديسمبر عام 1996م في الكويت، وحصدت الكثير من الشهرة في عمر صغير.

وانتقلت روان مؤخرا إلى العاصمة البريطانية لندن لدراسة القانون، وتأمل أن تصبح كاتبة في الأدب الفصيح وشاعرة، تدرس حاليا المحاماة في لندن، وحققت شعبية كبيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة لدى المهتمين بعالم الموضة والجمال.
روان بن حسين تستعرض جمالها على مائدة الغداء.. شاهد
روان بن حسين تستعرض جمالها على مائدة الغداء.. شاهد
روان بن حسين تستعرض جمالها على مائدة الغداء.. شاهد
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