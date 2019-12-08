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مرأة

بـ 5جنيهات .. وصفات تخلصك من أعراض سوء الهضم

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 10:37 ص
الهضم
الهضم
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لمياء الياسين
سوء الهضم والأمساك يمكنك علاجهم فى المنزل بأسرع وقت وبأقل مجهود بمجموعة حيل مجربة وسريعة إليك أبرز تلك الحيل يقدمها موقع برايت سايد ولن تكلفك الوصفة الواحدة اكثر من 5 جنيهات 

- في كوب من الماء المغلي ضعى 5 حبات من القرنفل واتركيه منقوعا ثم تناوليه مرتين إلى ثلاث مرات خلال اليوم 

- يمكنك إضافة نصف ليمونة وخيارة واحدة إلى كوب من الماء وإضافة بعض أوراق نعناع وتناولى كوب إلى كوبين منه يوميا

- أغلى شاي الزنجبيل وأوراق النعناع فتعد تلك الطريقة من اسهل الطرق للتخلص من معاناتك من الإمساك

-تقطع 3-4 حبات من التين المجفف وتوضع في كاس طوال الليل ويشرب على الريق يوميا حتى تتخلصى من الإمساك 
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