دون سبب.. انقطاع أبرز المواهب في قطاع الناشئين بـ الأهلي عن التدريبات

فشل الجهاز الفني لفريق مواليد ٢٠٠٠ بالأهلي في الوصول إلى لاعبه حامد الرفاعي طوال الشهر الماضي.



وأكد مصدر بالجهاز الفني، أن لاعب فريق 2000 بالنادي الأهلي، حامد الرفاعي، متغيب عن التدريبات لما يقرب من شهر كامل دون أي سبب.



وأضاف: "اللاعب لم يبلغنا بسبب الغياب حتى الآن ونحاول الوصول إليه لكن دون جدوى".



ويجيد حامد الرفاع اللعب كظهير وجناح أيمن وأيسر، والذي يعد من أبرز المواهب فى قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء منذ صغره.



واختتم المصدر: "ننتظر عودة اللاعب للنادي لمعرفة سبب انقطاعه عن التدريبات".



ويضم الجهاز الفني لفريق 2000 بالأهلي مدحت طه إسماعيل مديرًا فنيًا، وإسحاق الأول مدربًا عامًا، وخالد حسن مدربًا لحراس المرمى، وصابر سينادة إداري الفريق، ومحمد فتحي درويش طبيب الفريق، وأحمد عبد الخالق أخصائي التدليك.

