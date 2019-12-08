ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

دون سبب.. انقطاع أبرز المواهب في قطاع الناشئين بـ الأهلي عن التدريبات

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 01:30 م
فتحي مبروك مدير قطاع
فتحي مبروك مدير قطاع الناشين بالأهلي
Advertisements
قسم الرياضة
فشل الجهاز الفني لفريق مواليد ٢٠٠٠ بالأهلي في الوصول إلى لاعبه حامد الرفاعي طوال الشهر الماضي.

وأكد مصدر بالجهاز الفني، أن لاعب فريق 2000 بالنادي الأهلي، حامد الرفاعي، متغيب عن التدريبات لما يقرب من شهر كامل دون أي سبب.

وأضاف: "اللاعب لم يبلغنا بسبب الغياب حتى الآن ونحاول الوصول إليه لكن دون جدوى".

ويجيد حامد الرفاع اللعب كظهير وجناح أيمن وأيسر، والذي يعد من أبرز المواهب فى قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء منذ صغره.

واختتم المصدر: "ننتظر عودة اللاعب للنادي لمعرفة سبب انقطاعه عن التدريبات".

ويضم الجهاز الفني لفريق 2000 بالأهلي مدحت طه إسماعيل مديرًا فنيًا، وإسحاق الأول مدربًا عامًا، وخالد حسن مدربًا لحراس المرمى، وصابر سينادة إداري الفريق، ومحمد فتحي درويش طبيب الفريق، وأحمد عبد الخالق أخصائي التدليك.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فريق أهلي 2000 يبحث عن الفوز الخامس في بطولة منطقة القاهرة غدا

أهلي 2000 يفوز على النوبي 6 – صفر في بطولة منطقة القاهرة

ميدو هاتريك.. أهلي 2003 يتعادل مع الإسماعيلي 3 - 3 في بطولة الجمهورية

أهلي ٢٠٠١ يفوز على بيراميدز بهدف في بطولة الجمهورية

أهلي٢٠٠٠ يواجه شباب الأميرية في بطولة المنطقة غدًا

أهلي ٢٠٠٠ يفوز على شباب الأميرية بثلاثية في بطولة منطقة القاهرة

ترشيحاتنا

شاهد.. معركة عنيفة بين الرجال وامرأة تتدخل لـ فضها بطريقة غريبة

الموت البطيء.. 4 أضرار لشرب المياه من الزجاجات البلاستيكية

يكذب ويتجمل .. وزير خارجية قطر: لا ندعم الإخوان ولم نتوقف عن مساعدة مصر بعد مرسي

بديلاً لـ محمد صلاح .. ليفربول يعتزم التعاقد مع مهاجم برازيلي

زوجات النجوم الأكثر جدلا | حرم أحمد الفيشاوي ترقص في الشارع.. وزينة عاشور برفقة سلمى حايك

بعد واقعة الرقص في مدرسة بكفر الشيخ.. برلمانية تطالب بحرمان الطلاب المستهترين من الأنشطة الدراسية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أمطار غزيرة.. كسح المياه من شوارع الإسكندرية.. صور

أمطار وطقس سيئ يضربان أنحاء متفرقة من الإسكندرية.. صور

هنفطر إيه النهاردة.. زبادي بالشوفان وعصير برتقال بالجزر