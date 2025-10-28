متورطان أم بريئان.. التحريات تحسم مصير صديق المتهم وسائق التوكتوك في جريمة الهرم

قررت النيابة المختصة بالجيزة حجز صديق المتهم بتنفيذ جريمة الهرم وسائق التوك توك اللذان ساعداه في نقل الطفلين "سيف الدين" و "جنى" وإلقاؤهما في عقار بمنطقة اللبيني 24 ساعة على ذمة التحريات حول مدى تورطهما في الجريمة وعلمهما بما ارتكبه المتهم.

وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار للضحايا الأربعة .

وكشفت التحقيقات أن المتهم كان على علاقة بالمجني عليها، التي أقامت معه في شقة مستأجرة بصحبة أبنائها الثلاثة بعد نشوب خلافات بينهما، قرر التخلص منها ومن أطفالها مستخدمًا مادة سامة حصل عليها من محله.

نفّذ المتهم جريمته الأولى يوم 21 أكتوبر، حيث قدّم للمجني عليها كوب عصير ممزوجًا بالسم، ما تسبب في إصابتها بإعياء شديد، ونقلها إلى المستشفى مدعيًا أنها زوجته، وسجّل بياناتها باسم مستعار قبل أن يتركها جثة هامدة.

بعد أيام، أقدم على قتل الأطفال الثلاثة بنفس الطريقة خلال نزهة خارجية، حيث رفض الطفل الأصغر (6 سنوات) تناول العصير فأُلقي في ترعة، وتم انتشال جثمانه لاحقًا. أما الطفلان الآخران (11 و13 عامًا) فقد فارقا الحياة بعد نقلهما بواسطة سائق "توك توك" بحسن نية.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم بعد جمع التحريات وفحص كاميرات المراقبة، واعترف تفصيليًا بارتكاب الجريمة بدافع الانتقام.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وتم إخلاء سبيل والد الأطفال بعد ثبوت عدم تورطه في الواقعة.