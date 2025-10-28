قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مسؤول فلسطيني: مصر تؤدي دورا تاريخيا في دعم القضية ووقف العدوان على غزة
الداخلية تكشف حقيقة ادعاء شخص بالقبض على والده دون وجه حق بالدقهلية
محافظ القاهرة: رفع درجة الاستعداد لمواجهة موسم سقوط الأمطار
الرئيس السيسي يصدق على مبادرة "مصر معاكم" لرعاية القصر من أبناء الشهداء والمصابين
ناشط سياسي يشرح مراحل اتفاق السلام.. وجهود مصر في ترسيخها
الرئيس السيسي يُصدق على مبادرة "مصر معاكم" لرعاية القُصَّر من أبناء الشهداء
زاهي حواس: المتحف المصري الكبير رمز لفخر مصر وجسر يربط بين تراثنا العريق و طموحاتنا
وزارة المالية تطلق 6 عملات تذكارية احتفالًا بافتتاح المتحف المصري الكبير
وضع حجر أساس مشروعين جديدين بالقنطرة غرب باستثمارات 20.5 مليون دولار و4.6 آلاف فرصة عمل
تطعيم لاعبي الأهلي وجهاز الكرة ضد فيروس «A»
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
السعودية وباكستان يتفقان على إطلاق إطار تعاون اقتصادي بين البلدين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

النيابة واجهتهما بالفيديو.. تطورات مثيرة في التحقيقات مع صديق المتهم وسائق التوك توك بجريمة الهرم

لقطة من الفيديو
لقطة من الفيديو
ندى سويفى

تواصل النيابة المختصة تحقيقاتها مع صديق المتهم بارتكاب جريمة الهرم وقتل سيدة وأطفالها الثلاثة وأيضا حجز سائق توك توك حيث يجرى مناقشتهما واستجوابهما حول مدى تورطهما في الجريمة وعلمهما بما ارتكبه المتهم من عدمه كما تم مواجهتهما بمقطع الفيديو الذي ظهر به المتهم يلقي الطفلين في مدخل عقار وتواجد كلا المتهمين في التوك توك ينتظرانه أمام العقار. 

وخضع أمس للتحقيقات كل من صديق المتهم وسائق التوك توك اللذين عاوناه في نقل الطفلين سيف وجنى من منزله إلى مدخل عقار بشارع اللبيني، حيث سيتم تحديد موقفهما ومدى علمهما بالجريمة من خلال أقوالهما وتحريات مباحث الجيزة.

وشيع أهالي منطقة الهرم جنازة أم وأطفالها الثلاثة إلى مثواهم الأخير بمسقط رأسهم بمحافظة الفيوم وسط حضور مهيب وحالة من الحزن انتابت الجميع.

وتسلم الأب جثمان زوجته وأبنائه من مشرحة زينهم؛ ليتم أداء صلاة الجنازة عليهم بمسجد محمود عبدالله بمنطقتهم، ثم توجهوا لدفنهم بمقابر الاسرة بالفيوم.

أمرت النيابة العامة بالجيزة بتشريح جثامين ربة منزل وأبنائها الثلاثة، الذين قُتلوا على يد مالك محل أدوية بيطرية في منطقة فيصل، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات في الواقعة التي أثارت الرأي العام وصرحت بدفن جثامين الضحايا عقب الانتهاء من التشريح.

كشفت التحقيقات أن المتهم كان على علاقة بالمجني عليها، التي أقامت معه في شقة مستأجرة بصحبة أبنائها الثلاثة بعد نشوب خلافات بينهما، قرر التخلص منها ومن أطفالها مستخدمًا مادة سامة حصل عليها من محله.

نفّذ المتهم جريمته الأولى يوم 21 أكتوبر، حيث قدّم للمجني عليها كوب عصير ممزوجًا بالسم، ما تسبب في إصابتها بإعياء شديد، ونقلها إلى المستشفى مدعيًا أنها زوجته، وسجّل بياناتها باسم مستعار قبل أن يتركها جثة هامدة.

بعد أيام، أقدم على قتل الأطفال الثلاثة بنفس الطريقة خلال نزهة خارجية، حيث رفض الطفل الأصغر (6 سنوات) تناول العصير فأُلقي في ترعة، وتم انتشال جثمانه لاحقًا. أما الطفلان الآخران (11 و13 عامًا) فقد فارقا الحياة بعد نقلهما بواسطة سائق "توك توك" بحسن نية.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم بعد جمع التحريات وفحص كاميرات المراقبة، واعترف تفصيليًا بارتكاب الجريمة بدافع الانتقام.

النيابة العامة باشرت التحقيقات، فيما تم إخلاء سبيل والد الأطفال بعد ثبوت عدم تورطه في الواقعة.

جريمة الهرم قتل سيدة وأطفالها الثلاثة مباحث الجيزة اللبيني

