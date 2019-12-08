هل يجوز للمسن أن يستبدل الوضوء بالتيمم إذا تعذر عليه استخدام الماء؟ وهل التيمم لكل فرض من فروض الصلاة؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور عطا السنباطي، أستاذ الفقة المقارن بجامعة الأزهر، وذلك خلال لقائه ببرنامج السائل والفقيه المذاع عبر موجات إذاعة القرآن الكريم.
وأوضح السنباطي قائلًا: إن من كان كبيرًا فى السن ولا يستطيع استعمال الماء لكبر سنه فيباح له التيمم لعجزه أو لعدم قدرته على استخدام الماء، حتى وإن كان الماء موجود فهو فاقد للماء حكما أى لا يقدر على استعماله وبالتالى لا يستطيع أن يحرك أعضاء الوضوء التى يجب عليه بغسلها كاليدين والقدمين أو بمسحها كالرأس، فإن كان لا يستطيع جسمانيًا وبدنيًا وليس هناك من يساعده فى ذلك ففى هذه الحالة له أن يتيمم وكذلك إذا كان الماء بارد جدًا ويسبب له أضرارًا لا يستطيع أن يقوم بتسخينه فهذا من حقه أن يتمم.
وأشار إلى أن الأفضل له أن يتيمم لكل صلاة مفروضة، ولكن يصلى به من السنن ما شاء.
هل يجوز التيمم بدلا من الوضوء؟.. اعرف رأي الفقهاء
قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، إن التيمـم ينوب عـن المـاء فـي حالتين، الأولى: إذا عُدم الماء: لقوله تعالى: «فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا» [النساء:43]، سواء عدمه في الحضر أو السفر، وطلبه، ولم يجده.
وأضاف «جمعة» خلال أحد الدروس الدينية أن الأولى إذا خاف باستعمال الماء الضرر في بدنه بمرض أو تأخر برء، أو لمرض لا يستطيع معه الحركة، وليس عنده من يوضئه، وخاف خروج الوقت، لقوله تعالى: «وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى» [المائدة:6]، إلى قوله: «فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا».
وأشار المفتي السابق، في إجابته عن سؤال «ما حكم الوضوء بفوطة مبللة بالماء بدلًا من التيمم بسبب المرض؟، أن الدين الإسلامي أمر بالتيسير، وجعل التيمم العلاج في مثل هذه الحالة حتى لو تيمم المريض مائة سنة لعجزه عن استعمال الماء.
حكم التيمم فى الجو البارد
أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز للمسلم أن يتيمم عند وجود الماء فى حالة البرد الشديد، إلا إذا كان وضوؤه سيترتب عليه إصابته بالمرض أو ما شابه ذلك، مشيرًا إلى أن الشخص فى زمننا الحالى يستطيع أن يسخن الماء للوضوء دون أى حرج أو مشقة.
وقال الشيخ أحمد وسام، خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء على "فيس بوك"، إنه إذا كان هناك عذر مرضي فى استعمال الماء البارد، حيث إن استعماله يحدث له ضررا أكبر أو كان غير متاح تدفئة الماء، فهذا عذر أما إذا كان هكذا لمجرد الاستسهال والتكاسل فلا يجوز أن يتيمم وعليه الوضوء.
هل يجوز التيمم بدلا من الوضوء؟
قال الشيخ على فخر، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز التيمم في حالة البرد الشديد القارس والذي تبلغ درجته ثلاث درجات تحت الصفر ، أما ما نعيشه هذه الأيام من من درجات حرارة 17 و 18 و12 فلا يجوز معها التيمم مطلقا.
وأضاف فخر، فى إجابته عن سؤال ورد اليه وذلك خلال فتوى مسجلة له، مضمونها ( يصعب علي الوضوء فهل يجوز التيمم؟)، أنه إذا كان يصعب الوضوء ولا نستطيع إستعمال الماء لأمر طبي وأصبح من الصعب استعمال الماء أو نهانا الطبيب عن إستخدام الماء أو فقدنا الماء ففى كل هذه الحالات لا مانع من التيمم.
وأوضح السنباطي قائلًا: إن من كان كبيرًا فى السن ولا يستطيع استعمال الماء لكبر سنه فيباح له التيمم لعجزه أو لعدم قدرته على استخدام الماء، حتى وإن كان الماء موجود فهو فاقد للماء حكما أى لا يقدر على استعماله وبالتالى لا يستطيع أن يحرك أعضاء الوضوء التى يجب عليه بغسلها كاليدين والقدمين أو بمسحها كالرأس، فإن كان لا يستطيع جسمانيًا وبدنيًا وليس هناك من يساعده فى ذلك ففى هذه الحالة له أن يتيمم وكذلك إذا كان الماء بارد جدًا ويسبب له أضرارًا لا يستطيع أن يقوم بتسخينه فهذا من حقه أن يتمم.
وأشار إلى أن الأفضل له أن يتيمم لكل صلاة مفروضة، ولكن يصلى به من السنن ما شاء.
هل يجوز التيمم بدلا من الوضوء؟.. اعرف رأي الفقهاء
قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، إن التيمـم ينوب عـن المـاء فـي حالتين، الأولى: إذا عُدم الماء: لقوله تعالى: «فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا» [النساء:43]، سواء عدمه في الحضر أو السفر، وطلبه، ولم يجده.
وأضاف «جمعة» خلال أحد الدروس الدينية أن الأولى إذا خاف باستعمال الماء الضرر في بدنه بمرض أو تأخر برء، أو لمرض لا يستطيع معه الحركة، وليس عنده من يوضئه، وخاف خروج الوقت، لقوله تعالى: «وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى» [المائدة:6]، إلى قوله: «فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا».
وأشار المفتي السابق، في إجابته عن سؤال «ما حكم الوضوء بفوطة مبللة بالماء بدلًا من التيمم بسبب المرض؟، أن الدين الإسلامي أمر بالتيسير، وجعل التيمم العلاج في مثل هذه الحالة حتى لو تيمم المريض مائة سنة لعجزه عن استعمال الماء.
حكم التيمم فى الجو البارد
أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز للمسلم أن يتيمم عند وجود الماء فى حالة البرد الشديد، إلا إذا كان وضوؤه سيترتب عليه إصابته بالمرض أو ما شابه ذلك، مشيرًا إلى أن الشخص فى زمننا الحالى يستطيع أن يسخن الماء للوضوء دون أى حرج أو مشقة.
وقال الشيخ أحمد وسام، خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء على "فيس بوك"، إنه إذا كان هناك عذر مرضي فى استعمال الماء البارد، حيث إن استعماله يحدث له ضررا أكبر أو كان غير متاح تدفئة الماء، فهذا عذر أما إذا كان هكذا لمجرد الاستسهال والتكاسل فلا يجوز أن يتيمم وعليه الوضوء.
هل يجوز التيمم بدلا من الوضوء؟
قال الشيخ على فخر، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز التيمم في حالة البرد الشديد القارس والذي تبلغ درجته ثلاث درجات تحت الصفر ، أما ما نعيشه هذه الأيام من من درجات حرارة 17 و 18 و12 فلا يجوز معها التيمم مطلقا.
وأضاف فخر، فى إجابته عن سؤال ورد اليه وذلك خلال فتوى مسجلة له، مضمونها ( يصعب علي الوضوء فهل يجوز التيمم؟)، أنه إذا كان يصعب الوضوء ولا نستطيع إستعمال الماء لأمر طبي وأصبح من الصعب استعمال الماء أو نهانا الطبيب عن إستخدام الماء أو فقدنا الماء ففى كل هذه الحالات لا مانع من التيمم.