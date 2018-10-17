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ديني

حكم التيمم لمن لا يستطيع الحركة.. علي جمعة يجيب

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 12:21 ص
صدى البلد
عبد الرحمن محمد
صدَّق الدكتور علي جمعة، مُفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، على ما قاله أبناء سيدة كبيرة في السن، لا تستطيع الحركة لأجل الوضوء، بأن تتيمم.

وأوضح «جمعة» في إجابته عن سؤال: « سيدة تبلغ من العمر 76 عامًا، وحافظت على الصلاة طول حياتها، وكُسرت رجلها أثناء سيرها، فقال لها أبناؤها أن تتيمم، لأنها لا تستطيع الحركة لأجل الوضوء فهل يجوز لها التيمم؟»، أنه يمكن لمن فقد الماء سواء كان الفقد شرعيًا أو حسيًا التيمم علي مذهب المالكية.

وأضاف أن التيمم على مذهب المالكية، يكون بإحضار "زلطة"، أي حجر ، وتُغسل وتُطهر جيدًا، ويضرب عليها مرة للوجه وأخرى لليدين إلى المرفقين، ثم يُصلي، لأن الصلاة عماد الدين، وذروة سنام الأمر ، أي أعلى جزء في الجمل، مشيرًا إلى أن ذلك فيما تنزل على النبي -صلى الله عليه وسلم - من القرآن، في قوله تعالى: « فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا» الآية 6 من سورة المائدة.

وتابع: وفيما أرشدنا -صلى الله عليه وسلم- فقال: «التيمم طهارة من فقد الماء ولو مئة سنة»، والفقد قد يكون شرعيا أو حسيا، ويعني الفقد الشرعي بأن الماء موجود لكن لا يمكن للإنسان استعمالها، أما الحسي فهو أن يكون الماء مقطوعًا، ويمكن للمريض أن يصلي على السرير، ولو بالإشارة.

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