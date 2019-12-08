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محافظات

للعام العاشر.. معرض لمنتجات التراث السيناوي بـ المساعيد

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 03:08 م
صدى البلد
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احمد صالح
افتتحت سوسن حجاب، رئيس مجلس إدارة جمعية حقوق المرأة السيناوية، يرافقها سعدية محمود، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء، محمد سلامة، رئيس وحدة التنمية المجتمعية والبشرية بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، معرض المنتجات السيناوية، بمقر الجمعية بحي المساعيد مدينة العريش.

وأكدت سوسن حجاب، رئيس جمعية حقوق المرأة السيناوية، على مشاركة 25 عارضًا من مديريات التضامن الاجتماعي والقوى العاملة والزراعة والتربية والتعليم والصحة، ونوادي المرأة وعدد من الجمعيات الأهلية الشريكة، وعدد من الأسر المنتجة بالمنازل وخاصة المرأة المعيلة، في المعرض الذي يستمر لمدة أسبوع.

وأضافت حجاب، أن المعرض يضم منتجات بيئية وتراثية وصناعات غذائية متنوعة ما بين مشغولات سيناوية وإكسسوارات وجلود وأعمال تطريز وأشغال إبرة وخرز وكيروشيه ومفروشات وملابس، فضلا عن المنتجات الغذائية المصنعة داخل المنازل والخضر والفاكهة.

وأشارت حجاب، إلي أن المعرض يقام للعام العاشر على التوالي، تحت رعاية اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وبدعم من العميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، وبمشاركة طيبة ومتواصلة مع شركاء النجاح بالمحافظة، من مديريات الخدمات ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.

حضر الافتتاح كل من المهندسة ليلى مرتجى، وكيل وزارة التربية والتعليم سابقًا، جمال عبد العزيز، مدير إدارة التنمية الاجتماعية بمديرية التضامن الاجتماعي، إبراهيم سالم، المدير التنفيذي للجمعية وعدد من رواد العمل الأهلي بالمحافظة.
للعام العاشر.. معرض لمنتجات التراث السيناوي بـ المساعيد
للعام العاشر.. معرض لمنتجات التراث السيناوي بـ المساعيد
للعام العاشر.. معرض لمنتجات التراث السيناوي بـ المساعيد
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