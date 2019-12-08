البورصة تخسر 4 مليارات جنيهات في ختام تعاملات اليوم

أنهت البورصة، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وتراجع رأس المال السوقي بقيمة 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 691.196 مليار جنيه.





ومال صافى تعاملات المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 880.1 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 248.6 مليون جنيه، و163.1 مليون جنيه، و3.1 مليون جنيه، و390.3 مليون جنيه، و75 مليون جنيه، على التوالى.





وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 13493 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 1954 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 16038 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 5034 نقطة.





وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 523 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 1372 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.53% ليغلق عند عند مستوى 489 نقطة.



