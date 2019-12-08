براءة 4 أشخاص من تهمة قتل طبيب بيطرى وإحالة مدير مرفق إسعاف قنا ومدير مستشفى لإهمالهم فى إنقاذه

قررت محكمة نجع حمادي، براءة 4 متهمين بقتل طبيب بيطرى لعدم كفاية الأدلة، وإحالة رئيس مرفق إسعاف قنا ومدير مستشفى وطبيب للتحقيقات، بتهمة الإهمال في وفاة الطبيب.



صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعي عبدالحافظ، وعضوية المستشار إسماعيل محمود الفران، والمستشار حسني محمد مهاب، وأمانة سر أبوالمعارف عبدالشافي، ومحمد وزيري وأسامة الأمير.



ترجع وقائع القضية إلى شهر مارس الماضي، عندما تلقت أجهزة الأمن بقنا، بلاغًا بمصرع أحمد.م.ح، طبيب بيطري"مقيم القليوبية"، وإصابة محمد.أ.م، مدرس"مقيم بالمنصورة"،بطلقات نارية أطلقت عليهم بطريق نجع حمادي – أبوتشت الزراعي، أمام قرية الحسينات، وتبين من التحريات الأولية، أن وراء ارتكاب الواقعة حسني,ا.ش، وشقيقه عبدالفتاح، ومحمود.م.ع، وعبدالوارث.ا.ش، لسرقة مبلغ قيمته 400 ألف جنيه بحوزة القتيل والمصاب، بعد استدراجهما إلى أبوتشت، لاستخراج كنز" لقيه".



وتم إحالة المتهمين للنيابة العامة، فى القضية رقم 3130 لسنة 2019 جنايات أبوتشت، التى وجهت تهمة القتل العمد، و قيدت برقم 561 كلى قنا إلى محكمة الجنايات، مع فيديو مسجل للمجنى عليه الأول قبل وفاته يفيد بأن ملثم أطلق عليه الأعيرة النارية وهو ما دفع المحكمة إلى إصدار حكم براءة للمتهمين الأربعة من التهم المنسوبة إليهم لعد ثبوت الأدلة.



فيما قررت هيئة المحكمة، إحالة رئيس مرفق إسعاف قنا، ومدير مستشفى وطبيب للتحقيقات، بتهمة الإهمال الطبي الذي تسبب في وفاة الطبيب، لتأخر نقله بالإسعاف من المستشفى لبضع ساعات، ما أدى لتأخر حالة الطبيب البيطرى و وفاته، مع عدم مرافقة طبيب للمجنى عليه أثناء نقله إلى مستشفى سوهاج.

