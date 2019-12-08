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رياضة

انتظروا الأفضل.. «تذكرتي» تشكر جماهير الأهلي والزمالك اعرف السبب

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 07:38 م
تذكرتي
تذكرتي
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ريهام بكير
وجهت شركة "تذكرتي"، الشكر إلى جماهير الأهلي والزمالك، بعد المظهر الرائع والالتزام المثالي بالتعليمات والتحلي بالروح الرياضية، بعد حضورهما مواجهتي الأهلي والهلال السوداني والزمالك وأول أغسطس الأنجولي ببطولة دوري أبطال أفريقيا في ملعب السلام.

وتعد شركة "تذكرتي"، بالعمل على تسهيل الأمور للجماهير بشكل أفضل وأكثر تنظيمًا الفترة المقبلة، بعد نجاح جماهير القطبين في كسب الرهان، ونجاحهم في أن يكونوا عند حسن الظن بهم، ليستكملوا نجاح بطولتي أمم أفريقيا للكبار والشباب تحت ٢٣ سنة خاصة على مستوي ملف الحضور الجماهيري.

وأكدت شركة "تذكرتي"، أن استمرار سلوك الجماهير بهذا الشكل المثالي سيساهم في إعادة الجماهير للمدرجات بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.

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