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فن

بفستان أبيض قصير .. ليلى علوي تشعل السوشيال | صور

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 09:27 م
ليلى علوى
ليلى علوى
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أحمد إبراهيم
خضعت الفنانة ليلى علوي لجلسة تصوير حديثة كشفت عن أناقتها حيث ظهرت ليلى علوى بفستان ابيض بسيط وقصير وفي كامل رشاقتها.

وتتواجد حاليا ليلى علوي في المغرب حيث حرصت على المشاركة ضمن فعاليات مهرجان مراكش السينمائى.

وكانت ليلى علوي حرصت على حضور جميع فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى الذى أسدل الستار عليه منذ ايام قليلة.

وتنتظر ليلى علوى عرض فيلمها الجديد "التاريخ السرى لكوثر" والذى لم يتحدد عرضه حتى الان وهو العمل الذى تعود به إلى السينما بعد آخر أفلامها "الماء والخضرة والوجه الحسن".

وتجسد ليلى علوى فى الفيلم الجديد دور سيدة محجبة ومتشددة دينيا وتكشف من خلال هذا الدور كيف لمتطرفين دينيا يستخدمون الدين من اجل تحقيق اهدافهم.
بفستان أبيض قصير .. ليلى علوي تشعل السوشيال | صور
بفستان أبيض قصير .. ليلى علوي تشعل السوشيال | صور
بفستان أبيض قصير .. ليلى علوي تشعل السوشيال | صور
بفستان أبيض قصير .. ليلى علوي تشعل السوشيال | صور
بفستان أبيض قصير .. ليلى علوي تشعل السوشيال | صور
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