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أبو العينين: الدول الأوروبية والعربية تصف المشروعات المصرية بالمعجزات..فيديو

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 10:47 م
رجل الصناعة محمد
رجل الصناعة محمد أبو العينين
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حمزة شعيب
شهد رجل الصناعة محمد أبو العينين، رئيس مجلس إدارة كليوباترا جروب، انطلاق مؤتمر «مدن المستقبل في مصر»، بمشاركة ما يزيد عن 500 شخصية قيادية من وزراء ومسئولين ومستثمرين ومطورين عقاريين من مصر وعدد من الدول الخليجية، والذي تنظمه مجموعة الاقتصاد والأعمال بالشراكة مع وزارتي الإسكان والاستثمار واتحاد الغرف العربية.

وأكد خلال كلمته بمؤتمر مدن المستقبل، والمذاع ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، «أوجه التحية لكل من خطط وفكر ونفذ من كافة القيادات السياسية والبرامج الحكومية والعمال المصريين الذين شاركوا في المشروعات العملاقة الفترة المقبلة»، موجها التحية للقوات المسلحة، التي استطاعت تحقيق الأمن والأمان ومحاربة الإرهاب مع قوات الشرطة.

كما وجه رجل الصناعة محمد أبو العينين التحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: «تحية إلى قائد المسيرة وصانع مصر الحديثة، الذي استطاع أن يثبت للعالم قدرة مصر على بناء حضارة حديثة».

وأضاف «المدن الصناعية بدأت تنتشر بفكر جديد بمصر، ونحتاج إلى مزيد من التخصص الإنتاجي بالمحافظات».

وأردف «الصناعة تعد بمثابة القاطرة الأولى للتنمية، ويجب أن تؤازرها المدن الصناعة المتخصصة»، معلقا «نحن أمام الجيل الرابع للثورة الصناعية التي تعتمد الذكاء الاصطناعي، وثورة المعلومات، والتي تعد قيمة مضافة ستتحكم في 50% من الاقتصاد العالمي».

وأكمل «فاتنا أول 3 ثورات صناعية على المستوى المصري والعربي، ويجب الاستعداد للثورة الصناعية الرابعة».
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