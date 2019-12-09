أخصائي نفسي: 90% من الضغوط لا تحتاج لأدوية ولا لتدخل طبيب.. فيديو

قال الدكتور كريم درويش، أخصائي الطب النفسي والأعصاب، إن مدارس علم النفس كثيرة ومتعددة، يمكن علاج المشكلة الموجودة من خلال تعاطي أدوية، و90% من الضغوط لا تحتاج لأدوية ولا تحتاج لتدخل طبيب.



وأضاف الدكتور كريم درويش خلال لقائه التليفزيونى فى برنامج "اليوم" المذاع على قناة "دى إم سي"، أن الأدوية التي لها صفة إدمانية لا تتعدى 10% وتكون تحت إشراف طبيب.



وأوضح أخصائي الطب النفسي، أنه يوجد العديد من الجهات الحكومة تقدم الخدمة النفسية بأسعار زهيدة، مثل مستشفى العباسية والخانكة والأمانة العامة للطب النفسي، مؤكدًا أن بها أطباء عباقرة في الطب النفسي بأسعار رمزية.



وأشار الدكتور كريم درويش، أن الأسباب التي تستدعي الذهاب لطبيب نفسي، إن كانت الأعراض النفسية معطلة الشخص عن العمل والوظيفة الحياتية، وتؤثر على حياته الاجتماعية.



وتابع الدكتور كريم درويش، أن المجتمع المصري لا يتعامل مع الأمراض النفسية بالشكل السليم، ويفضل اللجوء لمدعي العلم مثل التنمية البشرية، وذلك بسبب وصمة المرض النفسي.

