ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أخصائي نفسي: 90% من الضغوط لا تحتاج لأدوية ولا لتدخل طبيب.. فيديو

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 03:01 ص
أرشيفية
أرشيفية
Advertisements
قسم التوك شو
قال الدكتور كريم درويش، أخصائي الطب النفسي والأعصاب، إن مدارس علم النفس كثيرة ومتعددة، يمكن علاج المشكلة الموجودة من خلال تعاطي أدوية، و90% من الضغوط لا تحتاج لأدوية ولا تحتاج لتدخل طبيب.

وأضاف الدكتور كريم درويش خلال لقائه التليفزيونى فى برنامج "اليوم" المذاع على قناة "دى إم سي"، أن الأدوية التي لها صفة إدمانية لا تتعدى 10% وتكون تحت إشراف طبيب.

وأوضح أخصائي الطب النفسي، أنه يوجد العديد من الجهات الحكومة تقدم الخدمة النفسية بأسعار زهيدة، مثل مستشفى العباسية والخانكة والأمانة العامة للطب النفسي، مؤكدًا أن بها أطباء عباقرة في الطب النفسي بأسعار رمزية.

وأشار الدكتور كريم درويش، أن الأسباب التي تستدعي الذهاب لطبيب نفسي، إن كانت الأعراض النفسية معطلة الشخص عن العمل والوظيفة الحياتية، وتؤثر على حياته الاجتماعية.

وتابع الدكتور كريم درويش، أن المجتمع المصري لا يتعامل مع الأمراض النفسية بالشكل السليم، ويفضل اللجوء لمدعي العلم مثل التنمية البشرية، وذلك بسبب وصمة المرض النفسي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نقيب صيادلة القاهرة: لا توجد ما تسمى بتجارة الدواء الإلكترونية

الصيادلة.. مافيا الأدوية الإلكترونية تجعلنا فئران تجارب.. مهربة ومصادرها غير معرفة.. تدمر اقتصاد الصيدليات.. وتجارة خارج صندوق الميزانية

بـ جامعة المنصورة.. افتتاح فعاليات المؤتمر الدولى الثامن للطب النفسى

وصمة المرض النفسي.. بيان النيابة بشأن وفاة شهد يفجر كارثة

تتعدى 250 جنيها للجلسة العلاجية.. صدى البلد يكشف معاناة المرضى النفسيين مع سعر "الفيزيتا"

ترشيحاتنا

الرائحة كشفت المستور .. العثور على جثة موظف كهرباء داخل منزله بالإسماعيلية

أشرف زكي يكشف حقيقة مرض الفنان سيد مصطفى ..فيديو

مقبرة من دورين تثير الجدل في المنوفية.. ما وظيفة الدور الثاني ؟

تعديل موعد مباراة الأهلي وبلاتينيوم في دوري أبطال أفريقيا

أسامة كمال يعود للشاشة عبر هذه القناة

نجم المنتخب السعودي يشن هجوما عنيفا على هيرفي رينارد بعد خسارة خليجي 24

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فورد F-150 الكهربائية تستطيع استخدام 4 محركات في وقت واحد... صور

بفستان أبيض قصير .. ليلى علوي تشعل السوشيال | صور

أنيقة كالعادة.. درة تتألق فى مهرجان نجم العرب بالأزرق اللامع.. شاهد