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فن

داخل سيارتها.. هند عبد الحليم تبرز أنوثتها بـ إطلالة جذابة.. شاهد

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 06:26 ص
هند عبد الحليم
هند عبد الحليم
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محمد بدران
نشرت الفنانة هند عبد الحليم صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت هند عبد الحليم في الصورة بإطلالة أنيقة، داخل سيارتها حيث ارتدت بالطو أسود وتركت شعرها منسدلًا بين كتفيها بطريقة رائعة تتناسب مع إطلالتها.

واعتمدت فى الميكب على جمال بشرتها والرموش السوداء، وأحمر شفاة باللون البيج ولم تتكلف بوضع كثير من الإكسسوارات واكتفت بسلسلة بسيطة لإكمال إطلالتها.

يذكر أن أحدث أعمال هند عبد الحليم مسلسل "لآخر نفس" الذى تم عرضه خلال السباق الرمضانى الماضى 2019 ، تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام على وإنتاج شركة سينرجى.

المسلسل بطولة ياسمين عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، أحمد العوضى، إيهاب فهمى، محمد عز، ثراء جبيل، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، إسماعيل شرف، هند عبد الحليم، هبة عبد الغنى، عواطف حلمى، مصطفى حشيش.
داخل سيارتها.. هند عبد الحليم تبرز أنوثتها بـ إطلالة جذابة.. شاهد
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