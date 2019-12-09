واشنطن بوست: ترامب يستخدم خطوطا هاتفية سهلة الاختراق

كشفت صحيفة واشنطن بوست أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يستخدم خطوطا هاتفية غير آمنة وسهلة الاختراق، وأن المكالمات الهاتفية التى يجريها دائما هو ومستشاريه فيما يخص عمله كرئيس للولايات المتحدة من السهل اختراقها.واستندت الصحيفة على أن المكالمات الهاتفية التى ظهرت في تحقيق عزل الرئيس ترامب أكبر دليل على ذلك.وأكد مسئولون حاليون رفيعو المستوى للصحيفة أنهم على علم بأن الرئيس ترامب دائما ما يستخدم خطوطا سهلة الاختراق، وأضافوا أنه من الطبيعى بالنسبة للأشخاص ذوى المناصب العليا استخدام خطوط وخدمات هاتفية مؤمنة وصعب اختراقها.وكانت لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكى قد كشفت عن حصولها على مكالمة مسربة لأحد أعضاء الحزب الجمهورى والرئيس ترامب ومسئولين أوكرانيين.وقال خبير في التكنولوجيا إنه من السهل جدا الوصول إلى المكالمات والرسائل للخطوط التى لا يستخدم أصحابها خدمات مشفرة وعالية الأمان، وأضاف أنه من السهل اختراق كل الرسائل والمكالمات وتنزيلها في دقائق من قبل المقرصنين.