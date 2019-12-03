ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

جوجل ويوتيوب يزيلان أكثرمن 300 إعلان للرئيس ترامب

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 11:43 ص
جوجل ويوتيوب يزيلان
جوجل ويوتيوب يزيلان أكثرمن 300 إعلان للرئيس ترامب
Advertisements
ندى على
ذكرت صحيفة "الجارديان" أن شركتى "جوجل" و "يوتيوب" قد أزالتا أكثر من 300 إعلان من إعلانات حملة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب لانتهاكها سياسات الاستخدام.

ووفقًا لتقرير برنامج " Minutes60" الذى يذاع على شبكة سي بي إس الإخبارية، فإن حوالى أكثر من 300 إعلان يتضمنوا دعايا للحملات الانتخابية تم إزالتهم على مدار الشهور القليلة الماضية، وتحتوى الإعلانات التى تمت إزالتها على انتهاكات لسياسات جوجل ويوتيوب.

وفى مقابلة مع سوزان وجسيكي المدير التنفيذي لشركة يوتيوب في برنامج " Minutes60" أكدت أن الإعلانات التى تم رفعها من قبل الحملة على موقعى جوجل وتويتر لا يمكن قبولها وتتعارض مع سياسات الاستخدام .

وأعلن موقع تويتر في أكتوبر الماضى أنه قد حظر الإعلانات السياسية الدعائية التى وضعت على الموقع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أبرزها تويتر ويوتيوب.. تطوير شركات تكنولوجية عالمية لـ مكافحة الإرهاب

رسميا.. جوجل تعلن عن 3 طرق جديدة لإخفاء نشاطك

رسميا.. Twitter يحظر نشر الإعلانات السياسية

صانع الملوك من وراء الستار.. هل مارك زوكربيرج هو سيد البيت الأبيض الحقيقي؟

إمبراطورية فيسبوك تتلاعب بسياسة العالم.. الجارديان: زوكربرج يراهن على الفائزين دائما.. مصالح الملياردير الشاب تفسر مواقفه غير الأخلاقية.. وشركته لعبت دورا في صعود العنف والعنصرية وتمزيق المجتمعات

"جوجل" يزيل أكثر من 300 فيديو مخالف للرئيس ترامب

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي: نسعى لتكون مصر جسرا لنقل الكهرباء للعالم.. فيديو

جميلة كالعادة.. هدى المفتي بدون مكياج تبهر الجمهور

أخبار الفن.. إليسا توبخ معجبا.. خطبة نادين الراسي.. وفاة الإعلامية جيهان عفيفي

قبل توليه تدريب الزمالك.. كارتيرون يضع الرجاء المغربي في ورطة

أخبار الرياضة.. بعد انتهاء الأزمة كارتيرون مدربا للزمالك.. أزمة حمدي النقاز.. ميسي يحكم العالم.. ورونالدو الأفضل بـ إيطاليا

حمدي النقاز.. الحل الذي تحول إلى مشكلة

AdvertisementS

عاجل | وفاة شعبان عبد الرحيم بعد صراع مع المرض

سر الجثة العريانة فى البحيرة.. زوجها قتلها أثناء ممارسة العلاقة الزوجية | تفاصيل

طلباتها كتير وزنانة.. حكاية مقتل ربة منزل على يد زوجها أثناء ممارسة العلاقة الزوجية

بعد وفاته | شاهد آخر عمل فني لـ شعبان عبد الرحيم

أول تعليق من ميتشو بعد إقالته من تدريب الزمالك

في مثل هذا اليوم | حقيقة دفن صلاح قابيل حيا.. وتفاصيل آخر اللحظات في حياة مديحة يسري

تريند الفن | غادة إبراهيم تفتح النار على فنانتين لفقتا لها تهمة الدعارة.. وفاة الإعلامية جيهان عفيفى إثر أزمة صحية

فساتين زفاف المشاهير في 2019.. هنا الزاهد تظهر بـ2 .. وزوجة مدرب منتخب مصر السابق تظهر برداء ملكي.. مين أحلى؟

قبل توليه تدريب الزمالك.. كارتيرون يضع الرجاء المغربي في ورطة

هاشتاج كارتيرون يجتاح تويتر بعد توليه تدريب الزمالك.. شاهد تعليقات المغردين

بديل لمسكن آلام الأسنان وصفة طبيعية 3 مرات يوميا

اشتري آيفون 7 جديد بـ 2800 جنيه.. تعرف على السر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أسعار أرخص 5 سيارات زيرو في مصر .. صور

ترجع للعصر الروماني واليوناني .. اكتشافات أثرية على أيدي اللصوص في سوهاج

بالأسود الضيق.. مي سليم تبرز رشاقتها في المرآة