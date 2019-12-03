جوجل ويوتيوب يزيلان أكثرمن 300 إعلان للرئيس ترامب

ذكرت صحيفة "الجارديان" أن شركتى "جوجل" و "يوتيوب" قد أزالتا أكثر من 300 إعلان من إعلانات حملة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب لانتهاكها سياسات الاستخدام.



ووفقًا لتقرير برنامج " Minutes60" الذى يذاع على شبكة سي بي إس الإخبارية، فإن حوالى أكثر من 300 إعلان يتضمنوا دعايا للحملات الانتخابية تم إزالتهم على مدار الشهور القليلة الماضية، وتحتوى الإعلانات التى تمت إزالتها على انتهاكات لسياسات جوجل ويوتيوب.



وفى مقابلة مع سوزان وجسيكي المدير التنفيذي لشركة يوتيوب في برنامج " Minutes60" أكدت أن الإعلانات التى تم رفعها من قبل الحملة على موقعى جوجل وتويتر لا يمكن قبولها وتتعارض مع سياسات الاستخدام .



وأعلن موقع تويتر في أكتوبر الماضى أنه قد حظر الإعلانات السياسية الدعائية التى وضعت على الموقع.

