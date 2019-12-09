بالأسماء ..تعليم القليوبية يكرم الطلاب المتميزين علميا وفنيا ودينيا

كرم طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية الطلاب المتميزين فى المجال العلمى ومجال الشعر والفائزين بمسابقات حفظ القرأن الكريم والمسابقات المحلية والعالمية .



حيث منح عجلان شهادات التقدير للطلاب والمعلمين وهيئة الإشراف على تلك المسابقات بحضور الدكتور أشرف سرج مدير عام الشئون التنفيذية وايهاب سالم مدير المركز الاستكشافي للعلوم ببنها ومديحة القلماوى منسق عام نوادى العلوم بالقليوبية لكلا من الطالب أحمد وجدى إبراهيم المنياوى بالصف الأول الثانوى بمدرسة الشبان المسلمين ببنها لتوصله لنظرية فيزيائية ( الترابط العام ) فى مجال الفيزياء الكمية وتكريمه من قبل عددا من قبل الأكاديمية البحرية للعلوم والهندسة وحصوله على جائزة جامعة بنها تبتكر وتكريمه من الإتحاد الإفريقي بمعرض القاهرة الدولى للإبداع وتكريمه بمسابقة ( استيف ) الدولية بأسوان والعديد من الجهات البحثية الأخرى.



كما كرم الطالب أحمد هانى عبد الرازق بالصف الأول الإعدادى لفوزه بالمركز الأول فى مسابقة حفظ القرآن الكريم كاملا تجويدا وترتيلا وخطابة بمسابقة المراكز الإستكشافية وحصوله على المركز الخامس على مستوى العالم العربي فى مسابقة تحدى القراءة العام الماضى وكذلك تكريم الطالب أحمد محمد عبد اللطيف بالصف الرابع الإبتدائى بمدرسة الرواد ببنها لفوزه فى مسابقة أمير الشعر على مستوى الجمهورية بمسابقة المراكز الإستكشافية .



فى ذات السياق قام طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بتكريم ايهاب سالم مدير المركز الإستكشافي للعلوم ببنها لحصول المركز على درع التميز فى مجال الشعر والقرآن الكريم وتكريم ناصر الجمل مدير الشئون التنفيذية بإدارة الخانكة لدوره فى دعم الأنشطة الطلابية وتكريم أمل أحمد نبيل موجه أول التربية الموسيقية بإدارة الخانكة التعليمية لحصولها على المركز الأول فى المسابقة العلمية على مستوى الجمهورية والتى نظمها المركز الإستكشافي للعلوم فى مجال الأغنية العلمية ومريم محفوظ مدير ادارة العلاقات العامة بالخانكة وام كلثوم عادل رئيس قسم العلاقات العامة بالإدارة .

