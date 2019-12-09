ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

بالأسماء ..تعليم القليوبية يكرم الطلاب المتميزين علميا وفنيا ودينيا

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 02:08 م
تعليم القليوبية يكرم
تعليم القليوبية يكرم الطلاب المتميزين
Advertisements
إبراهيم الهوارى
كرم طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية الطلاب المتميزين فى المجال العلمى ومجال الشعر والفائزين بمسابقات حفظ القرأن الكريم والمسابقات المحلية والعالمية .

حيث منح عجلان شهادات التقدير للطلاب والمعلمين وهيئة الإشراف على تلك المسابقات بحضور الدكتور أشرف سرج مدير عام الشئون التنفيذية وايهاب سالم مدير المركز الاستكشافي للعلوم ببنها ومديحة القلماوى منسق عام نوادى العلوم بالقليوبية لكلا من الطالب أحمد وجدى إبراهيم المنياوى بالصف الأول الثانوى بمدرسة الشبان المسلمين ببنها لتوصله لنظرية فيزيائية ( الترابط العام ) فى مجال الفيزياء الكمية وتكريمه من قبل عددا من قبل الأكاديمية البحرية للعلوم والهندسة وحصوله على جائزة جامعة بنها تبتكر وتكريمه من الإتحاد الإفريقي بمعرض القاهرة الدولى للإبداع وتكريمه بمسابقة ( استيف ) الدولية بأسوان والعديد من الجهات البحثية الأخرى. 

كما كرم الطالب أحمد هانى عبد الرازق بالصف الأول الإعدادى لفوزه بالمركز الأول فى مسابقة حفظ القرآن الكريم كاملا تجويدا وترتيلا وخطابة بمسابقة المراكز الإستكشافية وحصوله على المركز الخامس على مستوى العالم العربي فى مسابقة تحدى القراءة العام الماضى وكذلك تكريم الطالب أحمد محمد عبد اللطيف بالصف الرابع الإبتدائى بمدرسة الرواد ببنها لفوزه فى مسابقة أمير الشعر على مستوى الجمهورية بمسابقة المراكز الإستكشافية .

فى ذات السياق قام طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بتكريم ايهاب سالم مدير المركز الإستكشافي للعلوم ببنها لحصول المركز على درع التميز فى مجال الشعر والقرآن الكريم وتكريم ناصر الجمل مدير الشئون التنفيذية بإدارة الخانكة لدوره فى دعم الأنشطة الطلابية وتكريم أمل أحمد نبيل موجه أول التربية الموسيقية بإدارة الخانكة التعليمية لحصولها على المركز الأول فى المسابقة العلمية على مستوى الجمهورية والتى نظمها المركز الإستكشافي للعلوم فى مجال الأغنية العلمية ومريم محفوظ مدير ادارة العلاقات العامة بالخانكة وام كلثوم عادل رئيس قسم العلاقات العامة بالإدارة .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مسابقة لحفظ القرآن الكريم لطالبات المدن الجامعية بالمنيا

أبرزها جهاز لتوفير الكهرباء والحماية من المطر.. تعليم القليوبية تكرم الطلاب المخترعين

ترشيحاتنا

فتاة تعاني من ممارسة العادة السرية .. والإفتاء ترد

فجر السعيد تسخر من أصالة بسبب البحرين: "باركيليهم قبل ما يسحبون الجنسية"

مجموعة الأهلي | لاعبو النجم الساحلي يمتنعون عن التدريبات لهذا السبب

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 9 -12- 2019 والقنوات الناقلة

فستان لامع.. مي عمر تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

توفي ابنه فقرر الانتقام من طليقته بطريقة بشعة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتغدى إيه النهاردة.. مكرونة بالموتزاريلا في الفرن وسلطة الكرنب الأحمر

أغرب تقاليع الموضة 2019.. الشفاه الشيطانية والبنطلون المقلوب الأبرز

أكثر 10 سيارات SUV مبيعًا في مصر 2019 .. صور