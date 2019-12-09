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محافظات

ملاهٍ بدون ترخيص | تفاصيل جديدة عن إصابة تلاميذ مدرسة بالمنصورة

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 02:05 م
ملاهى المنصورة
ملاهى المنصورة
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همت الحسينى
زارت منال الغندور السكرتير العام المساعد لمحافظة الدقهلية تلاميذ مدرسة طلخا المتميزة للغات ٢ ضحايا حادث سقوط لعبه بهم اثناء رحله مدرسية بملاهى " براديس"  بمدينة المنصورة  بمستشفى السلاب بالمنصورةة واطمأنت على حالتهم حيث خرج الجميع بعد تلقى الاسعافات اللازمه فيما عدا ٥ حالات لخطورة اصابتها.

فيا قامت "الغندور" بتفقد الملاهى التى شهدت الحادث ولم يتبين وجود اى اوراق تراخيص او وسائل الامان واعطت توجيهاتها لرئيس مركز ومدينة المنصورة باغلاق هذه الملاهى.

وكان اللواء فاضل عمار مدير امن الدقهلية قد تلقى اخطارا من ادارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بسقوط احد الالعاب بملاهى براديس بمدينة المنصورة بتلاميذ رحله مدرسية ووجود مصابين.

وانتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان البلاغ وتبين ان التلاميذ تابعين لمدرسة طلخا المتميزة للغات ٢ وان الاصابات ما بين كدمات وكسور  وعددهم ١٤ تلميذا وتم نقلهم الى مستشفى السلاب بالمنصورة.

وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعه واخطار النيابة العامه لمباشرة التحقيقات .
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