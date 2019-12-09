عبد العال لنائب: خف شوية من كلمة معاليك

طالب الدكتور علي عبد العال ، رئيس مجلس النواب ،النائب حمدى السيسى ، عدم النداء عليه كثيرا بكلمة معاليك خلال الجلسة العامة مداعبا النائب :" خف شوية من كلمة معاليك ".



جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب ، المخصصة لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة ، المقدمة من النواب للحكومة للعمل على حلها.



يأتى ذلك فى الوقت الذى حذر فيه النائب حمدى السيسى خلال بيانه العاجل ، من تعرض العديد من المواطنين للحبس بسبب عدم تطبيق القانون رقم 2 لسنة 2019.

