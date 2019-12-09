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برلمان

عبد العال لنائب: خف شوية من كلمة معاليك

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 02:11 م
الدكتور على عبد العال
الدكتور على عبد العال ، رئيس البرلمان
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
طالب الدكتور علي عبد العال ، رئيس مجلس النواب ،النائب حمدى السيسى ، عدم النداء عليه كثيرا بكلمة معاليك خلال الجلسة العامة مداعبا النائب :" خف شوية من كلمة معاليك ".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب ، المخصصة لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة ، المقدمة من النواب للحكومة للعمل على حلها.

يأتى ذلك فى الوقت الذى حذر فيه النائب حمدى السيسى خلال بيانه العاجل ، من تعرض العديد من المواطنين للحبس بسبب عدم تطبيق القانون رقم 2 لسنة 2019.
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