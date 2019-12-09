محمد سعد عبد الحفيظ يدافع عن موقع يعمل لصالح الإخوان

يواصل محمد سعد عبد الحفيظ السير فى أسلوبه ومحاولة ارتداء قناع الثورية ولكنها ثورية مزيفة.



انتفض محمد سعد في الفترة الأخيرة دفاعًا عن الموقع الإخواني المشبوه "مدى مصر" الذي كان يعمل دون تصريح أو دون مسوغ قانوني، فدعا عبد الحفيظ للتضامن مع الموقع وبدأ في تحريك أعضاء من نقابة الصحفيين للاعتراض على ما حدث.



ويدافع موقف عبد الحفيظ من ذلك الموقف على مصالحه، إذ أنه يكتب مقالات على موقع "مدى مصر" المشبوه ويتقاضى نظيرها آلاف الجنيهات.



الغريب في موقف محمد سعد عبد الحفيظ، أنه يكتب لموقع يرأس تحريره لينا عطا الله والتى زارت إسرائيل في عام 2005.