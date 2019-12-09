تحرك عاجل من البرلمان لبحث تسويق بيع محصول قصب السكر

دعا الدكتور على عبد العال ، رئيس مجلس النواب ، وزراء التموين والزراعة وقطاع الأعمال، للحضور إلى البرلمان خلال الأسبوع المقبل، لبحث تسويق محصول قصب السكر والبنجر، مشددا على وزير شئون مجلس النواب عمر مروان بضرورة وجود تصور لعملية تسويق المحاصيل.



وقال عبد العال" خلال الجلسة العامة، المخصصة لمناقشة عدد من البيانات العاجلة، إن المجلس لن يقبل هذه المرة بالتسويف من قبل الحكومة لأنها فعلت ذلك من قبل، مؤكدا ان وزارة المالية ليست لها علاقة بعملية الشراء لان هناك شركات مساهمة هى من تقوم بذلك.



ولفت إلى أن رئيس شركة السكر أكد له العام الماضى أن الشركة تحقق مكاسب ولكن يجب ان تدفع وزارة المالية مديونياتها للشركة حتى لا تقترض من البنوك، مضيفا: "لا علاقة لوزارة المالية بشراء البنجر ولا قصب السكر الشركات المساهمة هى المسئولة ".



وأوضح أن وزير التموين أعطى انطباعا بأن قصب السكر ينتج منه السكر فقط بينما يوجد 12 منتجا من قصب السكر، مضيفا: "أتحدث عن هذه المشكلة، لأنها مشكلة الصعيد كله، وبالتالى لا أريد تصدير المشاكل لا سيما أننا مقبلون على انتخابات محليات وشيوخ ونواب ولا أريد أى خلل فى التضامن الاجتماعى".



واختتم على عبدالعال حديثه، قائلا: "لا نريد أن نحمل الدولة أى أعباء فالعملية كلها عرض وطلب".