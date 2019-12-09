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حوادث

حبس متهم بحيازة منشورات 15 يومًا احتياطيًا

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 05:06 م
حبس - صورة أرشيفية
حبس - صورة أرشيفية
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محمد عبدالله
أمرت النيابة العامة، بحبس متهم 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تُجرى معه بمعرفة النيابة العامة فى اتهامه بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات.

وجهت النيابة للمتهم المحبوس احتياطيا علي ذمة التحقيقات بالقضية، عبد الرحمن أبو النجا ، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

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