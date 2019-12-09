منسق ملتقى الثقافات بإعلام القاهرة: الدولة تسعى لزيادة أعداد الطلاب الوافدين

وأضافت ليلى عبد المجيد في تصريح خاص لموقع صدى البلد، أن الملتقى يساعد طلاب الكلية على التعرف على الشباب والثقافات قي الدول الأخرى، مشيرة إلى أن الكلية تواصلت مع ما يزيد عن 50 دولة هذا العام وعندما تم تحديد ميعاد الملتقى شاركت 16 دولة به وأجريت عدة .لقاءات مع شباب من دول مختلفة لتنظيم الملتقى.



وأشارت إلى أنه تم التواصل مع الطلاب بشكل إيجابي بعد أن كان هناك انفصال وكان دور الطلاب الوافدين هو الحضور فقط باليوم الدراسي، مؤكدة أن الكلية لن تكتفي بهذا الملتقى للتواصل معهم، ويتم التوسع هذا العام في الملتقى، كما شاركت هيئة الآثار في تنظيم الجناح المصري إضافة إلى تزايد الطلاب وحماسهم للمشاركة في اليوم.



وتابعت: "لدينا أستاذ مختص وهو منسق عام الطلاب الوافدين ودوره هو مساعدتهم في حل مشكلاتهم إضافة إلى سعي الدولة لزيادة أعداد الطلاب الوافدين فكل من يتعلم في دولة أخرى وخاصة مصر يكون لهم ارتباط قوي عاطفيا وثقافيا".