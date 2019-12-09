أغرب قبيلة لأكلي اللحوم تقطع أصابع نسائها لاسترضاء أسلاف.. صور

في كواليس غير مألوفة كشفت صحيفة "ديلي ميل" عن حياة قبيلة جبلية من آكلي لحوم البشر، التي تبتر أصابع نسائها لاسترضاء أسلافهم الموتى ويبخرون أجساد اجادهم الموتى بالدخان لتظل محنطة.





يعيش السكان الأصليون لقبيلة "داني"، في وادي باليم المعزول في بابوا الغربية بإندونيسيا، حيث اكتشفها عالم غربي قبل 80 عامًا.





تمارس القبيلة الاندونسية تقاليد مروعة منذ 250 عامًا، و أبرز تلك التقاليد تشحيم أجسام محنطة بدهن لحم الخنزير واستخدام فأس من الحجر لإزالة أطراف أصابع امرأة في القبيلة في كل مرة تفقد فيها قريبًا لها.





وتبتر القبيلة أصابع النساء تحت مزاعم إرضاء الموتى من الأجداد، برغم من صعوبة وألم تلك الطقوس لدى النساء.





بشكل مشابه، كانت القبيلة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بأكل لحوم البشر في الماضي، على الرغم من عدم وجود هذا التقليد شنيع في القبيلة منذ التسعينيات.



